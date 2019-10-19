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مرأة

شاهد ماذا سوف يحدث.. 5 طرق للتعامل مع الطفل العنيد

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:01 م
صدى البلد
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قسم المرأة
تعانى كثير من الأمهات فى كيفية التعامل مع الأطفال وخاصة الطفل العنيد ، فهو يحتاج إلى ضعف المجهود للتعامل معة ، ولكن لا يشترط أن يكون عنيد فيمكن أن يكون من ذوى الإرادة القوية ويعلم كل ما يفعله ، وقام موقع mum junction بتقديم بعض الطرق للتعامل مع الطفل العنيد وهى:

1- الاستماع إليه
هذا بداية الطريق إذا كنت تريد أن يستمع أبنك إليك فعليك أولًا أن تستمع إليه، وقد يصبح الطفل حادًا فى التعامل غذا لم نستمع إليه

2- لا تجبرهم ، تواصل معهم
عندما تجبر الأطفال على القيام بشيء ما فالموضوع يمكن أن يتحول إلى العكس تماما ، ويتمرد ويفعل عكس ما تطلبه منه، ونعمل على محاولة مشاركة الطفل لما يهتم به لأننا عندما نهتم بما يحبونه يستطيعون فهمنا أيضًا.

3- إعطاؤهم خيارات
عندما تريدة أن يقوم بشيء لا تأمره ولكن خيره بدلًا من إجباره أن يذهب للنوم لأن وقت نومه قد حان، أخبره إذا كان يريد أن يستمع إلى قصة قبل النوم.

4- كن هادئًا
لا تحاولى أن تصرخى فى وجهه الطفل لأن ذلك سوف يجعله يأخذ الموضوع بتحد، ويستمر الصراخ بشكل أكبر بينكم وهذا غير مفيد تمامًا لتربية الطفل.

5- فهم وجهة نظر الطفل
يجب علينا محاولة أن نضع أنفسنا مكان صغارنا ، فمثلًا إذا قال أنه لا يريد أن يقوم بواجبه فيمكن أن يكون يشعر بالإحباط لذلك حاول مساعدته لتقسيم الواجب إلى مهام أصغر على فترات فهذا سوف يشجعه كثيرًا.
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