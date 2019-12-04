مفاهيم خاطئة حول الطفل العنيد

يختلط على العديد من الأباء بعض المفاهيم الخاطئة عن الطفل العنيد ،وأسرع ما يتبادر إلى أذهانهم، هو اتهام أطفالهم بالعند، وكأنه مبرر لعدم تفاهمهم مع أطفالهم بشكل هادئ.





ففى إطار هذا السياق التقى صدى البلد بالدكتورة سهام حسن أخصائى تربوى وتعديل سلوك أكدت انه لا يوجد طفل عنيد بل هو طفل لم يحصل على حرية كافية تناسب سنه من الآباء ونلاحظ أننا نصف بتصميمه على آرائه بأنها عند ــ.



ووصفته " سهام حسن " بأنه طفل يبحث عن الاستقلالية بأى شكل ،وانه طفل يتسم بالذكاء ،وعند إتاحة الفرصة له ،من البيئة المحيطة له وتربيته بشكل سليم يوافق شخصيته " سوف يصبح هذا الطفل الذى يبحث عن الاستقلالية له شأن كبير فى المستقبل وذو شخصية قوية لا يعوقها عائق.



وأشارت سهام حسن إلى مرحلة الطفولة العنيدة ،هى مرحلة طبيعية فى حياة جميع الأطفال وهى عند الانتقال من مرحلة لأخرى وضربت أخصائية تعديل السلوك " مثل يجعل الأهل يتهمون الطفل بالعند " فمن الرضاعة للفطام وبدء دخول أطعمة صلبة على الطفل أن يأكلها بالملعقة ويصمم الأهل عدم ترك الطفل يأكل بمفرده ومرحلة السير على الأقدام أغلب الآباء لا يعطون الطفل المساحة الكافية للاستكشاف و يتخوفون عليه من الأخطار مثل الكهرباء وكسر زجاجات الروائح وغير ذلك.



فيمكن لأغلب الآباء تأمين الإطار المحيط للطفل فى هذا السن بوضع وشوش للكهرباء وتخبئة زجاجات البرفان وترك مساحة وحرية للطفل .



وأكدت أخصائى التربية على عدد من الأمور على الآباء التعامل مع أطفالهم وهى عبارة عن الآتى:

التحدث مع الطفل لكي يتعلم لغة التعبير بالكلام بدلا من العناد.

لا للصراخ فى وجه الطفل فهذا يجعل الطفل لا يستجيب ،بعد تعلم الطفل الكلام فالعديد من الأطفال يلجؤن للصراخ بسبب عدم استطاعتهم على صدور كلمات مفهومة .



أظهر له الاحترام وهذا لا يعنى عدم الحزم فى المواضع التى تتطلب ذلك.



شجعه وكافئه وعزز سلوكه الإيجابي ليحل محل السلوك السلبي؟

لا تعنفه ولا تجعل طفلك خائفا منك فإنه بذلك لن يتعلم شيئا

لا تستعجل التغيير حاول تعديل سلوك طفلك خطوة بخطوة.

الهدوء والبعد عن العصبية فطفلك يتعلم منك كيف يتفاعل مع الأحداث.

اتفاق الوالدين حول طريقة التعامل مع الطفل فذلك سيسهل كثيرا من عملية تغير السلوك.