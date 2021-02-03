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توك شو

الحبس من 5 لـ 7 سنوات.. نجدة الطفل تكشف آخر تطورات ضحية ختان القناطر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:40 ص
القانون الجديد لختان
القانون الجديد لختان الأطفال
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ندى رأفت

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن محاولة إجراء عملية ختان جديدة لفتاة بالقناطر، هو أمر مزعج خاصة بعد تغليظ مجلس الوزراء للعقوبة وتشديدها بالأخص على الفريق الطبي، حيث فوجئ المجلس بواقعة الختان بالأمس.

 وتابع  "صبري عثمان" في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا: "لولا الطبيب المحترم  في مستشفى قليوب العام الذي ابلغ عن واقعة وصول فتاة إلى المستشفى مصابة بنزيف وجرح  في الاعضاء التناسيلة نتيجة محاولة إجراء عملية ختان ،حيث قام الوالد بإستدعاء ممرض في عمر 70 سنة على المعاش واجرى العملية بطريقة عشوائية ".

وتابع مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للامومة والطفولة : " النيابة باشرت الاجراءات وألقت القبض على الوالد والممرض وتم حبسهمها  وخرجت الطفلة  من المستشفى ".

 وأكد "عثمان"، أن المجلس يتابع الامر وحالة الطفلة لتقديم الدعم النفسي والرعاية الصحية إن لزم الامر، مبينًا أن العقوبة وفقًا للقانون التي ستطال الممرض ووالوالد تكون وفقًا للقانون الحالي عقوبة حبس لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد عن سبع لمن أجرى العملية، أما بالبنسبة للأب الذي طلب ذلك إجراء الختان؛ ستطاله عقوبة الحبس  بما لايقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث  سنوات ".

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