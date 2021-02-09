متى ينتظم نوم الطفل حديث الولادة

تعانى أغلب الأمهات حديثي الولادة من قلة النوم واضطراب نوم رضيعها، مما يدفعهن للتساؤل متى يبدأ طفلى فى انتظام النوم، ليعطيني بعض الراحة.

كشف موقع هيلثي عن الوقت الذي يبدء الطفل فى انتظام نومه، وقد يختلف نوم الطفل من طفل لآخر.و





وفقا لما نشره الموقع، من عمر 6 أشهر تقريبًا ، قد يتوقف طفلك عن الحاجة إلى الرضاعة الليلية ، لذلك قد يستيقظ كثيرًا وينام في نهاية المطاف طوال الليل.

يمكن للأطفال الذين كانوا ينامون ليلًا في السابق أن يستأنفوا أحيانًا اليقظة الليلية ، عادة بسبب عوامل اجتماعية وليس بسبب عوامل نضج". قد يستغرق الأمر بعض الوقت وقد يتراجعون ، لكن لا داعي للذعر إذا كان طفلك يأخذ وقته للاستقرار في روتينه. قد يكون الأمر صعبًا ، ولكن من خلال عدم الاستجابة لطفلك على الفور ، يمكن أن يتعلم كيفية تهدئة نفسه والعودة إلى النوم بمفرده (على الرغم من أنه لا ينبغي تركه يبكي).