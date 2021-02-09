ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

متى ينتظم نوم الطفل حديث الولادة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:01 ص
متى ينتظم نوم الطفل
متى ينتظم نوم الطفل حديث الولادة
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

تعانى أغلب الأمهات حديثي الولادة من قلة النوم واضطراب نوم رضيعها، مما يدفعهن للتساؤل متى يبدأ طفلى فى انتظام النوم، ليعطيني بعض الراحة.

كشف موقع هيلثي عن الوقت الذي يبدء الطفل فى انتظام نومه، وقد يختلف نوم الطفل من طفل لآخر.و


وفقا لما نشره الموقع، من عمر 6 أشهر تقريبًا ، قد يتوقف طفلك عن الحاجة إلى الرضاعة الليلية ، لذلك قد يستيقظ كثيرًا وينام في نهاية المطاف طوال الليل.

يمكن للأطفال الذين كانوا ينامون ليلًا في السابق أن يستأنفوا أحيانًا اليقظة الليلية ، عادة بسبب عوامل اجتماعية وليس بسبب عوامل نضج". قد يستغرق الأمر بعض الوقت وقد يتراجعون ، لكن لا داعي للذعر إذا كان طفلك يأخذ وقته للاستقرار في روتينه. قد يكون الأمر صعبًا ، ولكن من خلال عدم الاستجابة لطفلك على الفور ، يمكن أن يتعلم كيفية تهدئة نفسه والعودة إلى النوم بمفرده (على الرغم من أنه لا ينبغي تركه يبكي).

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أطعمة يجب تجنبها خلال الرضاعة الطبيعية

لازم تتعالج .. 7 أعراض تؤكد إصابة الطفل باضطرابات النوم

علاج وضع اليد في الفم عند الأطفال

ما هو العقم الثانوي وأسبابه؟

أسباب التبول اللاإرادي عند الأطفال

طرق بسيطة لـ علاج خوف الأطفال من الظلام

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 567 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و48 وفاة

علقة موت.. زوج ينهي حياة زوجته لطلبها الخروج من المنزل

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في كأس إيطاليا

نشرة أخبار العالم| تطورات جديدة في سد النهضة .. قرار تاريخي لـ ولي العهد السعودي

متى يبدأ وينتهي الثلث الأخير من الليل ؟.. باق من وقت استجابة الدعاء 132 دقيقة

رسالة شديدة اللهجة.. تحرك عسكري عاجل من أمريكا ضد روسيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل تدشينها .. ظهور مرسيدس سي كلاس 2022

تعرف على مواصفات وحش نيسان القادم.. كيكس 2021

شاهد .. كيا CV كروس أوفر الكهربائية أثناء اختبارها