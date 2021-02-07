تشير دراسة بحثية نُشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إلى أن تدليك الرضع يمكن مقارنته بهزاز السرير في تقليل البكاء عند الرضع المصابين بالمغص.

ووفقا لما نشره موقع هيلثي هناك فوائد التدليك للطفل وطرق التدليك بأمان وغير ذلك.





فوائد تدليك الطفل

يوفر التدليك العديد من الفوائد الطبيعية للطفل ، مثل:

يخفف التوتر ويريح العضلات:

يخفف التدليك من التوتر عند الأطفال عن طريق تحفيز إفراز هرمون الأوكسيتوسين ، وهو هرمون عصبي جيد ، ويقلل من مستويات الكورتيزول ، وهو هرمون التوتر يريح العضلات ، ويحفز نموها ، ويعمل بشكل رائع بشكل خاص مع الأطفال المصابين بالمغص.

ينشط الجهاز العصبي:

التدليك مفيد للجهاز العصبي للطفل لأنه يحسن بشكل كبير من تنمية المهارات الحركية للطفل.

يساعد الطفل على النوم بشكل أفضل:

ينام الأطفال بشكل أفضل عندما يتم تدليكهم. لهذا فوائد عديدة من اكتساب العضلات بشكل أسرع لتحسين الاستجابة المناعية. الرضع الذين تم تدليكهم قبل النوم مباشرة ينتجون المزيد من الميلاتونين - وهو هرمون منظم للنوم.

يحسن نوعية حياة الأطفال ذوي القدرات المختلفة:

يمكن أن يكون التدليك وسيلة لتهدئة الأطفال المصابين بمتلازمة داون أو الشلل الدماغي.

يظهر الأطفال المبتسرين تطورًا حركيًا أفضل عند تدليكهم بانتظام. حتى أنهم يكتسبون وزنًا أسرع من الأطفال المبتسرين الذين لا يتم تدليكهم أبدًا.

في الواقع ، الأطفال الخدج الذين يتم تدليكهم لديهم فترات إقامة أقصر في المستشفى، الأطفال الذين يولدون لأمهات مكتئبات ، عند التدليك ، يبكون أقل ويظهرون نموًا عاطفيًا واجتماعيًا أكبر مع نموهم.

يمكن أن يساعد في تحسين الدورة الدموية:

يعمل التدليك على تحسين الدورة الدموية ويقلل أيضًا من مستوى الانزعاج الناجم عن الغازات أو الحموضة والازدحام والتسنين.

التدليك يحفز الأعصاب التي تمر عبر الجهاز الهضمي ، وبالتالي يفيد الجهاز الهضمي.