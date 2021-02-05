دولة عربية تسجل وفاة طفل بكورونا

أكدت التقارير الصادرة عن وزارة الصحة القطرية أنه تم تسجيل حالة وفاة لطفل يبلغ من العمر (11 عاما).





أفادت الوزارة القطرية في بيانها الرسمي بإنّ الطفل كان "يعاني من أمراض مزمنة متعددة، حيث تلقى الرعاية الطبية اللازمة.





كانت وزارة الصحة العامة القطرية أعلنت عن تسجيل 398 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، من بينها 371 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و27 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة.









كما سجلت وزارة الصحة شفاء 153 حالة من فيروس (كوفيد-19) في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 146627 حالة.



