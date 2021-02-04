استمع إليه.. نصائح لتربية طفل قوي الإرادة

يحلم جميع الآباء بتربية طفل خالي من الأمراض النفسية ولديه إرادة قوية تجعله لا يخشي الحياة ويصبح انسان ناجح نافع لنفسه أولا ثم الأسرة والمجتمع، لذلك كشف موقع Kids ،عن أفضل النصائح لتربية طفل قوى الإرادة.

1. احترمه وتعاطف معه:

يطالب معظم الأطفال ذوي الإرادة القوية بالاحترام. إذا تفاعلت معهم باحترام ، فلن يحتاجوا للقتال لحماية مناصبهم. ومثلنا مثل بقيتنا ، فإنه يساعد كثيرًا إذا شعروا بالفهم.

2. استمع إليه:

كشخص بالغ ، قد نفترض بشكل معقول أننا نعرف الأفضل. لكن الطفل قوي الإرادة لديه وجهة نظر صحيحة ، ويحاول حماية ما يبدو مهمًا بالنسبة له. فقط من خلال الاستماع إليهم وفهم وجهة نظرهم ستعرف ما الذي يجعلهم يعارضونك. استمع إليهم بفضول غير قضائي والاعتراف بمشاعرهم ورغباتهم. التعاطف والرحمة لا يتطلبان الموافقة

3. امنح ابنك القوي الإرادة خيارات:

إذا أعطيته الأوامر ، فمن شبه المؤكد أنه سيشعر بالضيق ، كما يفعل أي منا. إذا عرضت عليهم خيارًا ، فيمكنهم ممارسة إرادتهم والتعلم من اختياراتهم. اعرض فقط الخيارات التي يمكنك التعامل معها ، ولا تدع نفسك تشعر بالاستياء من خلال التخلي عن قوتك.

4. الأطفال المتحمسون دعهم يتعلمون من خلال تجاربهم :

ما لم تكن قلقًا بشأن بعض الإصابات أو الأضرار الخطيرة ، دعهم يتعلمون من خلال تجاربهم ، مع إشرافك وتوجيهك حسب الحاجة. يمكنك أن تتوقع أن يختبر طفلك الحماسي الحدود كثيرًا ، فهذه هي الطريقة التي يتعلم بها. من الأسهل أن تظل هادئًا بمجرد أن تعرف ذلك وأن تكون في متناول اليد للتهدئة وإعادة التوجيه عندما تسوء الأمور

5. تجنب الصراعات على السلطة:

يجب عليك وضع توقعات معقولة وتنفيذها. لكن يجب ألا تحاول تحت أي ظرف من الظروف كسر إرادة طفلك أو إجباره على الامتثال لآرائك. عليهم أن يفعلوا ما تريد ، لكن يُسمح لهم أيضًا بالحصول على آراء والتعامل معها. هذا هو ما يدور حوله الأبوة والأمومة الفعالة. قاوم أي أفكار "لكسر إرادتهم" أو الميول التي قد تضطر إلى إجبارها أو التهديد بها أو الإكراه على الامتثال. تذكر أن الاحترام هو ما يتم اختباره وأنت قدوة. لا يتعين على الطفل الذي لديه رأي أو رغبات أن يتحول إلى صراع على السلطة.

6. الإتقان أكثر من أي شيء آخر:

شجعهم على تولي مسؤولية أكبر عدد ممكن من أنشطتهم. دربهم لتحقيق النجاح. لا تزعجهم لفعل أي شيء ؛ إذا شعروا بالاستقلالية والمسؤولية عن أنفسهم ، فلن يكون لديهم حاجة للمعارضة. ناهيك عن أن الأطفال ذوي الإرادة القوية يتحملون المسؤولية في وقت مبكر من حياتهم.

7. أعطهم سلطة على جسدهم:

إذا كان طفلك المفعم بالحيوية لا يريد ارتداء سترة فلا تجبره على ذلك. ومع ذلك ، فهم لا يدركون أن الجو بارد بالخارج. في مثل هذا الموقف ، لا تقوض تلك الثقة بالنفس. فقط أخبرهم أنه ليس عليهم ارتدائها الآن ، لكن يمكنهم حمل الجاكيت واستخدامه لاحقًا إذا غيروا رأيهم. علمهم أنه لا حرج في ترك المعلومات الجديدة تغير رأيهم.