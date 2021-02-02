استشاري الطب النفسي: لا بد من فحص نفسي للأب والأم لمعرفة من يستحق حضانة الطفل .. فيديو

أكدت سحر داوود استشاري الطب النفسي أن الطفل فى حاجة الى اهتمام ورعاية حتى يكون طفل سوي مؤكدا أنه لا بد من فحص نفسي للاب والام ومعرفة من يستحق حضانة الطفل أيا كان من الطرفية وذلك لمصلحة الطفل.





وأضافت داوود خلال تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن الموضوع ليس مرتبط بعدد الساعات والرؤية للطفل ولكن من الممكن ان يطبق قانون الإستضافة ولا يشعر الطفل بالأمان وتكون دون جدوى للطفل.





وتابعت استشاري الطب النفسي أن القضية في كيفية التطبيق ولتحقيق أفضل مصلحة للطفل.





قالت النائبة داليا يوسف، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تحتاج إلى مواد متوازنة تساوي في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء وتعلي من مصلحة الأطفال، خاصة أن الانحياز لطرف على حساب الآخر تساعد في زيادة الكراهية بين أفراد الأسرة ويؤثر بالسلب على حياة الأطفال.

وأشارت عضو مجلس النواب في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن مقترح الأزهر حول الأحوال الشخصية أثار جدلا كبيرا بعد الإعلان عنه ولاقى كثيرا من الاعتراضات من الأفراد ومنظمات المجتمع لمدنى سواء الرجال والنساء، لعدم تلبيته لمطالبات المواطنين وانحيازه لطرف في بعض المواد والتنكيل بنفس الطرف في مواد أخرى.



