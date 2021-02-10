اعرف أهمية العاطفة فى حياة طفلك وتأثيرها عليه

يعد تطوير المهارات الاجتماعية والعاطفية أمرًا بالغ الأهمية لطفلك.

وفقا لما نشره موقع هيلثي، أن التطور العاطفي يساعد الطفل على التصرف بطريقة مناسبة لاحقًا ، ويعطي فهمًا جيدًا للحياة التي يعيشها ويساعده على التحكم خلال المرحلة الانتقالية للوصول إلى مرحلة البلوغ.

يساعد التطور الاجتماعي والعاطفي الطفل على تشكيل مستقبله. هذا يسمح له بتحديد طموحاته مع السيطرة المناسبة على عواطفه.

يتيح تطوير المهارات الاجتماعية للطفل التعاون واللعب مع أقرانه ، والاهتمام بالتعليمات التي يقدمها الآباء أو المعلمين والحصول على انتقال جيد أثناء الانغماس في نشاط أو آخر.

يتيح تطوير المهارات العاطفية لطفلك الخضوع لعملية تعلم من شأنها أن تثقيفه حول الطرق التي يمكنه من خلالها فهم العواطف والتحكم فيها.

يتم تصنيف التطور الاجتماعي والعاطفي للطفل إلى مراحل مختلفة لمساعدة الآباء على تحديد المرحلة التي يمر بها طفلك