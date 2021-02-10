معلومات ماتعرفهاش.. البرتقال يحمي من أصعب أنواع السرطان وقائمة كبيرة من الأمراض.. والإكثار منه يدمر العظام

يحمى العين والقولون.. فوائد غير معروفة للبرتقال

الإفراط فى البرتقال يدمر العظام ويزيد الوزن البرتقال مصدر ممتاز لفيتامين سي الذى يمد جسم الإنسان بعدد كبير من الفوائد الصحية والتى لاتقتصر على الوقاية من البرد بل بتقليل خطر الإصابة بأمراض كثيرة من بينها سرطان القولون.

ولكن فى نفس الوقت للبرتقال أضرار كبيرة يصاب بها الانسان فى حالة واحدة هى الإفراط فى تناوله سواء كان ذلك عن طريق تناوله بشكل يومي أو الإكثار منه فى وجبة واحدة أو يوم واحد.

إليكم أهم الفوائد الصحية غير المعروفة لتناول البرتقال وذلك حسبما جاء فى موقع "timesofindia" صحة العين الجيدة البرتقال مصدر غني للكاروتينويد، يلعب فيتامين أ الموجود فيها دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الأغشية المخاطية في العين، فيتامين (أ) مسؤول أيضًا عن منع التنكس الذكري المرتبط بالعمر ، والذي يمكن أن يؤدي في الحالات القصوى إلى العمى، كما أنه يساعد العيون على امتصاص الضوء.

نظام المناعة الصحي يحتوى على فيتامين C، وهو أمر حيوي أيضًا للوظيفة المناسبة لجهاز المناعة الصحي، مفيد للوقاية من نزلات البرد ومنع التهابات الأذن المتكررة.

يمنع تلف الجلد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة المعروف أنها تسبب علامات الشيخوخة، يمكن أن تساعدك برتقالة في اليوم على أن تبدو شابًا حتى في سن الخمسين.

يبقي ضغط الدم فى مستوى آمن يساعد البرتقال، كونه غنيًا بفيتامينات B6 ، في دعم إنتاج الهيموجلوبين ويساعد أيضًا في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة بسبب وجود المغنيسيوم.

تخفض نسبة الكوليسترول وفقًا لدراسة أجراها باحثون أمريكيون وكنديون ، فإن فئة من المركبات الموجودة في قشور الحمضيات تسمى Polymethoxylated Flavones (PMFs) لديها القدرة على خفض نسبة الكوليسترول بشكل أكثر فعالية من بعض الأدوية الموصوفة دون آثار جانبية.

يتحكم في مستوى السكر في الدم تساعد الألياف الموجودة في البرتقال في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة ، مما يجعل البرتقال وجبة خفيفة صحية لمرضى السكري. ، وهذا لا يعني أنك تتناول الكثير من البرتقال دفعة واحدة يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى زيادة الأنسولين وقد يؤدي إلى زيادة الوزن مما يضر مريض السكر. و يحتوي البرتقال على سكريات بسيطة، يمكن أن يساعد سكر الفاكهة الطبيعي في البرتقال ، الفركتوز ، في الحفاظ على مستويات السكر في الدم من الارتفاع الشديد بعد تناول الطعام، مؤشر نسبة السكر في الدم الخاص به هو 40 وعادة ما تعتبر الأطعمة التي تقل عن 50 منخفضة السكر

يقلل مخاطر الإصابة بالسرطان يحتوي البرتقال على مركب ليمونين D ، وهو مركب يوصف بأنه يمنع أنواع السرطان مثل سرطان الرئة وسرطان الجلد وحتى سرطان الثدي، فيتامين ج ومضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال كلاهما مهم لبناء مناعة الجسم، فهي تساعد في مكافحة السرطان، كما أن الطبيعة الليفية للفاكهة تجعلها واقية من السرطان. ووفقا لدراسة، وتصل إلى 15 في المائة من حالات السرطان يحدث بسبب طفرات في الحمض النووي، والتي يمكن الوقاية منها مع فيتامين C.

القلويات في الجسم في حين أن الطبيعة الأساسية للبرتقال حمضية قبل هضمها بها الكثير من المعادن القلوية التي تلعب دورًا في عملية الهضم، تشبه خاصية البرتقال هذه خصائص الليمون .

الوقاية من الإمساك: يحتوي البرتقال على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، هذا يساعد في الحفاظ على الأمعاء ووظائف المعدة سلسة ، ويمنع متلازمة القولون العصبي، بالإضافة إلى ذلك ، تساعد الألياف في علاج الإمساك بدرجة أكبر.

نصيحة للاستخدام مثل معظم الفواكه الحمضية ينتج البرتقال عصيرا اكثر عندما يكون دافئًا، اعصره عندما يكون في درجة حرارة الغرفة، ستساعد دحرجة البرتقالة تحت راحة يدك على سطح مستو على استخلاص المزيد من العصير، يتلف فيتامين سي بسرعة عند تعرضه للهواء ، لذلك تناول برتقالة بسرعة بعد تقطيعها.





ومن الناحية الأخرى فإن الإفراط فى تناول البرتقال يسبب الكثير من الأضرار التى نعرضها لكم وفقا لما أورده موقع " newsbust ".





1. يزيد من نسبة السكر في الدم

تناول البرتقال بكمية محدودة مفيد للصحة ، ولكن إذا كنت معتادًا على شرب عصير البرتقال في الصباح فلابد من تغيّير هذه العادة، لأن عصير البرتقال الفارغ يمكن أن يزيد من مستوى السكر في الدم، لتجنب ذلك يجب تناول البرتقال باعتدال، تناول المزيد من البرتقال يمكن أن يزيد من مستوى السكر في الدم في مرض السكري





2. مشاكل في المعدة

قد يؤدي الإفراط في تناول فيتامين سي إلى تلف المعدة، العنصر الآخر الذي يحتوي على نسبة عالية من اللون البرتقالي هو الألياف، في مثل هذه الحالة ، فإن تناول الكثير من البرتقال يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة مثل الألم والإسهال في مثل هذه الحالة يجب أن تستهلك كمية محدودة منه .





3. مشاكل العظام

حموضة البرتقال يمكن أن تحدث مشاكل في العظام وتورم في المفاصل، يمكن أن يؤدي وجود فائض من فيتامين سي إلى فقدان الكالسيوم في الجسم، بسبب ذلك قد يكون لديك مشاكل متعلقة بالعظام، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من البرتقال أيضًا إلى زيادة مشكلة هشاشة العظام والاسنان.





4. حموضة

يمكن أن يؤدي تناول البرتقال على معدة فارغة في الصباح إلى ارتداد الحمض مع التجشؤ الحامض، يزيد تناول البرتقال على معدة فارغة من إنتاج الحمض في المعدة، يمكن أن يسبب هذا مشاكل مثل مشاكل الغازات وتهيج الصدر وسوء المزاج .





5. زيادة الوزن

يعد فيتامين سي ضروري للحفاظ على التمثيل الغذائي في الجسم بصحة جيدة ، ولكن إذا كانت كمية فيتامين سي كبيرة قد تفسد عملية التمثيل الغذائي لديك، في مثل هذه الحالة ، يمكن أن يزيد وزنك بسرعة، يمكن أن يؤدي ضعف التمثيل الغذائي إلى زيادة الوزن، يزيد تناول المزيد من البرتقال من كمية الألياف والكربوهيدرات في الجسم مما يتسبب في زيادة الوزن بسرعة.



