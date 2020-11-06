مع دخول الشتاء .. هل يحمي البرتقال من كورونا ؟

يقبل كثير من المواطنين على شراء البرتقال في خلال هذه الفترة، باعتباره فاكهة الشتاء السحرية لاحتوائه على فيتامين سي، الذي يعمل على الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.





كما أقبل كثيرون خلال تلك الفترة على شرائه ايضا للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولكن هل يحمي من العدوى كما يحمي من الإنفلونزا؟.





قالت الدكتورة مارجريتا بروفوتوروفا، مستشارة الطب المخبري في مركز التشخيص الجزيئي التابع لمعهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة في هيئة حماية المستهلك الروسية، أن الفيتامنيات لا تحمي من الإصابة بالعدوى.





وأِشارت إلى أن البرتقال يحتوي على كثير من الفوائد الصحية، لكن لا يحمي الشخص من فيروس كورونا.





وشددت على أن الطبيب وحده هو الذي يجب أن يصف المركبات الفيتامينية للشخص؛ فالشخص وحده لا يستطيع معرفة الفيتامينات الكافية وأيها غير كافية.





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