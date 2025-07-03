بتصميم احترافي وبمزايا كثيرة.. ميتا تطلق نظارة Meta Hypernova الذكية

أعلنت شركة ميتا عن قرب إطلاق نظاراتها الذكية في وقت لاحق من هذا العام والتي تأتي بالعديد من الميزات المشابهة لنظارة جوجل وتأتي هذه النظارات بكاميرات وميكروفونات ومكبرات صوت فقط و تتيح عرض المعلومات مباشرةً في مجال رؤية المستخدم.

من المتوقع طرح نظارات ميتا هايبرنوفا في الأسواق قبل نهاية هذا العام. وقد نشر المُسرب الموثوق @MysteryLupin صورةً أولى لهذه النظارات الذكية، تتضمن سوار المعصم الذي سيعمل كجهاز تحكم عن بُعد

مواصفات نظارة Meta Hypernova

ومن جانبها أختارت شركة Meta الحفاظ على تصميم قريب جدًا من نظارة Ray-Ban Wayfarer، وذلك مع وجود تعديل بسيط على سماكة الذراعين وذلك لاستيعاب المكونات الإضافية.

أما عن سعر نظارة Meta Hypernova فمن المتوقع أن تكون باهظة الثمن، إذ تناقش Meta داخليًا تسعيرها بين 1000 و1400 دولار أمريكي، ويرجع السبب الرئيسي في هذا السعر إلى وجود شاشة صغيرة مدمجة في الركن السفلي الأيمن من العدسة اليمنى. وتشير التسريبات أيضا إلى أن الجيل القادم في عام 2027 سيأتي بشاشات في كلا العدستين.



على الجانب الآخر من المتوقع أن تدعم نظارة Meta Hypernovaلمجموعة من التطبيقات مثل تطبيقات الملاحة والتصوير، كما ستعرض الإشعارات الواردة من الهاتف المتصل مباشرة على الشاشة.

وتعد من أهم الميزات التي تأتي بها النظارة هي التحكم بالنظارة وذلك من خلال اللمس على الذراعين، أو عبر السوار الذكي، أو باستخدام بعض الأوامر الصوتية.