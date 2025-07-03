رئيس الوفد: سندفع بـ 25 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات الشيوخ

كشف الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد عن عدد مرشحي حزب الوفد في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية والقائمة.

وأكد يمامة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حزب الوفد سيدفع بـ 25 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ ، و25 مرشح على القائمة.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، فتح باب الترشح وتلقي الطلبات في انتخابات مجلس الشيوخ اعتبارًا من يوم السبت 5 يوليو وحتى الخميس 10 يوليو الجاري، وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً على أن ينتهى العمل باليوم الأخير في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وأضاف المستشار حازم بدوي، أن إعلان الكشوف النهائية والرموز الانتخابية سيكون يوم الجمعة 11 يوليو وينشر في صحيفتي الأخبار والجمهورية، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على المرشحين إن وجدت اعتبارًا من الإثنين 14 يوليو الجاري.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن إعلان القائمة الانتخابية وبدء الدعاية اعتبارًا من الجمعة 18 يوليو، على أن يكون آخر يوم للتنازل عن الترشح الأحد 20 يوليو، مضيفًا أن فترة الصمت الانتخابي تبدأ من يوم 31 يوليو.

وأكد المستشار حازم بدوي، أنه تجرى الانتخابات في الخارج يومي الجمعة والسبت، و2 أغسطس، وتجري الانتخابات في الداخل الإثنين والثلاثاء 3 و4 أغسطس.

وأشار إلى أن إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية والأخبار والجمهورية سيكون 12 أغسطس.

و يرصد "صدى البلد" الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ 2025:

فتح باب الترشح:

من السبت 5 يوليو وحتى الأربعاء 10 يوليو 2025

التقديم من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً

نشر كشوف المترشحين:

يوم الخميس 11 يوليو 2025

إعلان الكشوف النهائية وبدء الدعاية الانتخابية:

يوم الخميس 18 يوليو 2025

موعد التصويت في الخارج:

يومي الجمعة والسبت، 1 و2 أغسطس 2025

موعد التصويت في الداخل:

يومي الأحد والإثنين، 4 و5 أغسطس 2025

إعلان نتيجة الجولة الأولى:

يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025

تلقي الطعون حتى الخميس 14 أغسطس

جولة الإعادة (إن وجدت):

في الخارج: يومي 25 و26 أغسطس 2025

في الداخل: يومي 27 و28 أغسطس 2025

إعلان نتيجة الإعادة: يوم 4 سبتمبر 2025



فردي للنواب 25 فردي للشيوخ