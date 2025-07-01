صوتك أمانة.. الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

أعرب المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن ثقته في وعي الناخب المصري، مؤكدًا أن الشعب سيظل دائمًا "المبتدأ والخبر في أي استحقاق يتم على أرض هذا الوطن"، وأنه سيثبت من جديد حرصه على أداء واجبه الوطني والدستوري بالمشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

رئيس الهيئة الوطنية يعلن تفاصيل الجدول الزمنى لانتخابات الشيوخ الهيئة الوطنية: انتخابات مجلس الشيوخ أول أغسطس الوطنية للانتخابات: لأول مرة بطاقات اقتراع لذوى الإعاقة البصرية والسمعية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الثلاثاء، للإعلان عن الجدول الزمني الكامل لإجراء الانتخابات.

و يرصد "صدى البلد" الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ 2025:

فتح باب الترشح:

من السبت 5 يوليو وحتى الأربعاء 10 يوليو 2025

التقديم من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً

نشر كشوف المترشحين:

يوم الخميس 11 يوليو 2025

إعلان الكشوف النهائية وبدء الدعاية الانتخابية:

يوم الخميس 18 يوليو 2025

موعد التصويت في الخارج:

يومي الجمعة والسبت، 1 و2 أغسطس 2025

موعد التصويت في الداخل:

يومي الأحد والإثنين، 4 و5 أغسطس 2025

إعلان نتيجة الجولة الأولى:

يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025

تلقي الطعون حتى الخميس 14 أغسطس

جولة الإعادة (إن وجدت):

في الخارج: يومي 25 و26 أغسطس 2025

في الداخل: يومي 27 و28 أغسطس 2025

إعلان نتيجة الإعادة: يوم 4 سبتمبر 2025