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انتخابات مجلس الشيوخ 2025 | التصويت بالخارج 1 و2 أغسطس.. والإعادة منتصف الشهر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صوتك أمانة.. الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعرب المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن ثقته في وعي الناخب المصري، مؤكدًا أن الشعب سيظل دائمًا "المبتدأ والخبر في أي استحقاق يتم على أرض هذا الوطن"، وأنه سيثبت من جديد حرصه على أداء واجبه الوطني والدستوري بالمشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الثلاثاء، للإعلان عن الجدول الزمني الكامل لإجراء الانتخابات.

و يرصد "صدى البلد" الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ 2025:

فتح باب الترشح:

من السبت 5 يوليو وحتى الأربعاء 10 يوليو 2025

التقديم من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً

 نشر كشوف المترشحين:

يوم الخميس 11 يوليو 2025

 إعلان الكشوف النهائية وبدء الدعاية الانتخابية:

يوم الخميس 18 يوليو 2025

موعد التصويت في الخارج:

يومي الجمعة والسبت، 1 و2 أغسطس 2025

 موعد التصويت في الداخل:

يومي الأحد والإثنين، 4 و5 أغسطس 2025

 إعلان نتيجة الجولة الأولى:

يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025

تلقي الطعون حتى الخميس 14 أغسطس

 جولة الإعادة (إن وجدت):

في الخارج: يومي 25 و26 أغسطس 2025

في الداخل: يومي 27 و28 أغسطس 2025

إعلان نتيجة الإعادة: يوم 4 سبتمبر 2025

المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات

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