الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ

قال محمد عادل، مراسل قناة إكسترا نيوز، إن الهيئة الوطنية للانتخابات عقدت مؤتمرًا صحفيًا اليوم للإعلان عن انطلاق الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ في فصله التشريعي الثاني (2025 -2030)، حيث تم الكشف عن الجدول الزمني وكافة الجوانب اللوجستية والتنظيمية للعملية الانتخابية.

وأوضح عادل، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن أن فتح باب الترشح سيبدأ من السبت 5 يوليو وحتى الخميس 10 يوليو، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي سيمتد استقبال الطلبات فيه حتى الثانية ظهرًا.

وأضاف أن القائمة الأولية للمرشحين ستُنشر يوم الجمعة 11 يوليو، فيما تبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية فور إعلان القائمة، على أن يتم الفصل في الطعون، إن وُجدت، من 14 حتى 16 يوليو، أما القائمة النهائية للمرشحين فستُعلن يوم 18 يوليو، تمهيدًا لبدء الصمت الانتخابي في 31 يوليو.

وأشار مراسل إكسترا نيوز إلى أن التصويت للمصريين بالخارج سيتم يومي 1 و2 أغسطس، بينما يُجري المصريون في الداخل الاقتراع يومي 4 و5 أغسطس، وفي حال وجود جولة إعادة، ستُجرى في الخارج يومي 26 و27 أغسطس، وفي الداخل يومي 7 و8 أغسطس، على أن تُعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 4 سبتمبر 2025.

وأوضح عادل أن الهيئة أنهت كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية، حيث أُعلن أن الانتخابات ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل لضمان النزاهة والشفافية، بمشاركة نحو 10600 قاضٍ من هيئات قضائية مختلفة، وقد تم إعداد برامج تدريبية خاصة لتأهيل القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، باستخدام تقنيات حديثة مثل التدريب بالفيديو.

واختتم عادل تقريره بالتأكيد على أن هذا الاستحقاق يمثل محطة جديدة على طريق الديمقراطية والاستقرار في مصر، ويأتي وفقًا لنصوص الدستور والقانون.