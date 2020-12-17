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مرأة

غير الليمون و البرتقال .. 12 طعاما غنية بـ فيتامين سي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
يعتقد الكثيرون من الأشخاص أن البرتقال والليمون فقط هما من أكثر الأطعمة الغنية بفيتامين سي، ولكن هذا غير صحيح فهناك الكثير من الخضروات و الفاكهة الغنية بفيتامين سي الذي يساعد في تعزيز جهاز المناعة و مضاد للأكسدة أيضا.

وكشف موقع healthline ، عن أبرز الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، وكان أبرزها ... 

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-البرقوق
يحتوي البرقوق على ما يصل إلى 5300 مجم من فيتامين سي لكل 100 جرام ، مما يجعله أغنى مصدر معروف لهذا الفيتامين،  فقط حبة برقوق واحدة توفر حوالي 530٪ من الاحتياج اليومي.

- الكرز 
يوفر نصف كوب فقط من الكرز 913٪ من الاحتياج اليومي الموصى به لفيتامين سي، قد يكون للفاكهة خصائص مقاومة للسرطان ، على الرغم من نقص الأبحاث البشرية.

-الفلفل الحار
يحتوي الفلفل الأخضر الحار على 242 مجم من فيتامين سي لكل 100 جرام لذلك توفر حبة فلفل حار واحدة 121٪ من الاحتياج اليومي اليومي ، بينما توفر حبة فلفل أحمر واحدة 72٪.

- الجوافة
تحتوي الجوافة على 228 مجم من فيتامين سي لكل 100 جرام، توفر فاكهة الجوافة 140٪ من القيمة اليومية المطلوبة لهذا الفيتامين.

-فلفل أصفر حلو
يحتوي الفلفل الأصفر على أعلى تركيز لفيتامين سي بين جميع أنواع الفلفل الحلو حيث يحتوي على 183 مجم لكل 100 جرام، يوفر نصف كوب من الفلفل الأصفر الحلو 152٪ من الاحتياجات اليومية الموصى بها.

-زعتر
الزعتر الطازج يوفر 50٪ من القيمة اليومية لفيتامين سي، الزعتر والأطعمة الأخرى الغنية بفيتامين سي تعزز مناعتك.

- البقدونس
يحتوي البقدونس على 133 مجم من فيتامين سي لكل 100 جرام، يوفر رش ملعقتين كبيرتين من البقدونس الطازج على وجبتك 11٪ من القيمة اليومية DV لفيتامين C ، مما يساعد على زيادة امتصاص الحديد.

-السبانخ 
يحتوي السبانخ على 130 مجم من فيتامين سي لكل 100 جرام، كوب واحد من هذه الأوراق الخضراء يوفر 217٪ من DV لفيتامين C عند النضج ، أو 130٪ عند الطهي.

-كرنب
كوب واحد من الكرنب الخام يوفر 89٪ من DV لفيتامين C ، بينما يوفر الكوب الخفيف على البخار 59٪.

- الكيوي
يحتوي الكيوي على 93 مجم من فيتامين سي لكل 100 جرام، توفر حبة كيوي متوسطة الحجم 79٪ من القيمة اليومية لفيتامين سي الذي يفيد الدورة الدموية والمناعة.

-البروكلي
يحتوي البروكلي على 89 مجم من فيتامين سي لكل 100 جرام، يوفر نصف كوب من البروكلي المطهو على البخار 57٪ من DV لفيتامين C وقد يقلل من خطر الإصابة بأمراض الالتهابات.

-فراولة
تحتوي الفراولة على 59 مجم من فيتامين سي لكل 100 جرام، كوب واحد من أنصاف الفراولة يوفر 89 مجم من فيتامين سي، هذه الفاكهة المغذية قد تساعد في  تعزيز صحة قلبك ودماغك.

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