لزيادة مناعتك.. 5 فواكه غنية بـ فيتامين سي

- الفراولة

- البرتقال

يعد تناول البرتقال ، المصدر النهائي لفيتامين سي ، أحد أسهل الطرق للحصول على الكمية المطلوبة من الفيتامين في جسمك، يمكن أن يوفر استهلاك حبة برتقالة متوسطة الحجم يوميًا المدخول الغذائي المطلوب من فيتامين سي .





- الليمون