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مرأة

لزيادة مناعتك.. 5 فواكه غنية بـ فيتامين سي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:00 م
فواكهه تزيد مناعتك
فواكهه تزيد مناعتك
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نهى هجرس
فيتامين سي هو فيتامين أساسي يجب تناولة بشكل يومي، ومهم ليس فقط تقوية جهاز المناعة ولكن أيضًا من أجل الأداء السليم لجسمك، الفيتامين هو أحد مضادات الأكسدة القوية ويعزز النمو الخلوي وكذلك وظيفة الدورة الدموية .

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي...

- الجوافة 
وفقًا للخبراء ، تعد الجوافة واحدة من أغنى مصادر فيتامين سي ، حيث يتم إثراء ثمرة واحدة فقط بأكثر من 200 مجم من فيتامين سي ، وقد أجريت دراسات مختلفة لفهم تأثير الجوافة على مستوى فيتامين سي لدى الفرد وأظهرت أن الاستهلاك المنتظم للفاكهة يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم ومستوى الكوليسترول الكلي.


- كيوي 
غالبًا ما يوصي الخبراء بهذه الفاكهة للأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين سي، ويمكن أن يؤدي تضمين هذه الفاكهة في نظامك الغذائي اليومي إلى إصلاح هذا النقص وتعزيز مناعتك ومساعدتك على محاربة الالتهابات .

- الفراولة 
تعتبر الفراولة الفاكهة الفائقة لإصلاح نقص فيتامين سي ، وتحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي وكوب واحد من الفراولة يحتوي على 149 في المائة من المدخول اليومي المطلوب، أي أن كوبًا واحدًا من أنصاف الفراولة (152 جرامًا) يوفر 89 مجم من فيتامين سي، تعتبر الفراولة أيضًا مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة والألياف الغذائية أيضًا .

- البرتقال
يعد تناول البرتقال ، المصدر النهائي لفيتامين سي ، أحد أسهل الطرق للحصول على الكمية المطلوبة من الفيتامين في جسمك، يمكن أن يوفر استهلاك حبة برتقالة متوسطة الحجم يوميًا المدخول الغذائي المطلوب من فيتامين سي .

- الليمون
يعتبر الليمون من ثمار الحمضيات الغنية بفيتامين سي، ويساعد الليمون على تعزيز صحة الجسم بشكل كبير، وتقوية المناعة.
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