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لا تتخلى عنه في هذا التوقيت.. فوائد لن تتوقعها عن فيتامين سي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:40 م
صدى البلد
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ريهام قدري
للحفاظ على صحتك ، يحتاج المرء إلى ممارسة الرياضة بانتظام ، والنوم جيدًا ، وشرب كمية كافية من الماء واتباع نظام غذائي غني بجميع العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة القوية ، وخاصة فيتامين سي.

تشير دراسة حديثة أجراها المعهد الهندي للعلوم في بنغالورو (IISC) إلى أن فيتامين C يقضي على Mycobacterium smegmatis ، وهو بكتيريا غير ممرضة ويقتلها. بالإضافة إلى المشاكل الصحية ، يساعد فيتامين سي أيضًا في مكافحة أي عدوى فطرية للجلد والأظافر. ينصح باستهلاك ما لا يقل عن 500 ملجم من فيتامين سي يوميًا لأنه يساعد في تعزيز المناعة ، ويقلل من وحشية ومدة نزلات البرد والإنفلونزا والالتهابات من الفيروسات.

فيما يلي بعض فوائد فيتامين سي التي تساعدنا في مراقبة صحتنا:

فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تقوي دفاعات الجسم الطبيعية. مضادات الأكسدة هي جزيئات تعزز جهاز المناعة من خلال حماية الخلايا من الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة. عندما تتجمع هذه الجذور الحرة ، فإنها يمكن أن تؤيد حالة تعرف باسم الإجهاد التأكسدي ، والتي تم ربطها بالعديد من الأمراض المزمنة. تشير الدراسات إلى أن تناول المزيد من فيتامين سي يمكن أن يزيد من مستويات مضادات الأكسدة في الدم بنسبة تصل إلى 30 في المائة ، مما يساعد على تحصين الجسم الطبيعي لمحاربة الالتهابات.

استعادة المناعة:
أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يتناولون مكملات فيتامين سي هو تعزيز أو استعادة مناعتهم.

* يساعد على تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء المعروفة باسم الخلايا الليمفاوية والبلعمة ، والتي تساعد في حماية الجسم من العدوى.

* يساعد فيتامين ج خلايا الدم البيضاء على العمل بكفاءة أكبر مع حمايتها من التلف بسبب الجزيئات الضارة المحتملة ، مثل الجذور الحرة.

* أظهرت الدراسات أيضًا أن فيتامين سي قد يقصر وقت التئام الجروح.

تم ربط مستويات فيتامين ج المنخفضة بالنتائج الصحية السيئة. يميل الأشخاص المصابون بالالتهاب الرئوي إلى انخفاض مستويات فيتامين سي ، وقد ثبت أن مكملات فيتامين سي تحد من وقت الشفاء.

فيتامين سي لبشرتك:
بقدر ما يتعلق الأمر ببشرتك ، فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تحيد الجذور الحرة . إنه جزء أساسي من آلية دفاع الجلد. يتم نقله بقوة إلى الجلد ، حيث يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد على تقوية حاجز البشرة. لكن فوائده في الحفاظ على الجلد لا تقتصر على خصائصه المضادة للأكسدة. يحتوي على الكثير من الخصائص الأخرى لعلاج الجلد التي تجعله يستحق مكانًا دائمًا في خزانة الأدوية الخاصة بك. أولًا ، إنه شديد الحموضة ، عند استخدامه موضعيًا ويتم تحفيز الجلد لشفاء نفسه عن طريق تسريع إنتاج الكولاجين والإيلاستين.

من أسهل الطرق لزيادة مناعتك ضد العدوى تعزيز تناول فيتامين سي. فيتامين سي هو فيتامين قابل للذوبان في الماء يجب الحصول عليه من النظام الغذائي أو المكملات الغذائية. لقد تم ربطه بالعديد من الفوائد الصحية الرائعة ، مثل زيادة مستويات مضادات الأكسدة ، وخفض ضغط الدم ، وتعزيز المناعة ، وحماية البشرة من العدوى وغيرها الكثير. مكملات فيتامين سي هي طريقة رائعة وبسيطة لتعزيز مناعة الفرد.
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