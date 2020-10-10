لا تتخلى عنه في هذا التوقيت.. فوائد لن تتوقعها عن فيتامين سي

للحفاظ على صحتك ، يحتاج المرء إلى ممارسة الرياضة بانتظام ، والنوم جيدًا ، وشرب كمية كافية من الماء واتباع نظام غذائي غني بجميع العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة القوية ، وخاصة فيتامين سي.





تشير دراسة حديثة أجراها المعهد الهندي للعلوم في بنغالورو (IISC) إلى أن فيتامين C يقضي على Mycobacterium smegmatis ، وهو بكتيريا غير ممرضة ويقتلها. بالإضافة إلى المشاكل الصحية ، يساعد فيتامين سي أيضًا في مكافحة أي عدوى فطرية للجلد والأظافر. ينصح باستهلاك ما لا يقل عن 500 ملجم من فيتامين سي يوميًا لأنه يساعد في تعزيز المناعة ، ويقلل من وحشية ومدة نزلات البرد والإنفلونزا والالتهابات من الفيروسات.

فيما يلي بعض فوائد فيتامين سي التي تساعدنا في مراقبة صحتنا:





فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تقوي دفاعات الجسم الطبيعية. مضادات الأكسدة هي جزيئات تعزز جهاز المناعة من خلال حماية الخلايا من الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة. عندما تتجمع هذه الجذور الحرة ، فإنها يمكن أن تؤيد حالة تعرف باسم الإجهاد التأكسدي ، والتي تم ربطها بالعديد من الأمراض المزمنة. تشير الدراسات إلى أن تناول المزيد من فيتامين سي يمكن أن يزيد من مستويات مضادات الأكسدة في الدم بنسبة تصل إلى 30 في المائة ، مما يساعد على تحصين الجسم الطبيعي لمحاربة الالتهابات.



