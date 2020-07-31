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أقوى علاج للحفاظ على الجسم.. البقدونس يحمي من أمراض لا حصر لها أبرزها الكلى والزهايمر والكبد.. ويحتوى على فيتامين سي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:00 م
اقوى علاج للحفاظ
اقوى علاج للحفاظ على الجسم.. البقدونس يحمي من امراض لا حصر ل
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اسماء محمد - لمياء الياسين
- يحسن الهضم وتقلل الدهون والضغط المرتفع
- البقدونس يحتوى على فيتامين سى اكثر من الليمون 
-يحمى من مشاكل الكلى ويقلل من الامها للمصابين
- ممنوع للحوامل واعادة تسخينه تسبب التسمم


نتعرض لمتاعب كثيرة فى اجسامنا مثل ضعف الاعصاب والنظر وسوء الهضم و الانتفاخ والانيميا ونقص الكالسيوم وهشاشة العظام ونزلات البرد وضعف المناعة والدوالى وغيرها الكثير من المشكلات الصحية التى يكاد يعانى منها الجميع رغم ان الحل متوفر امام اعيننا ولكننا لا ندركه.. فما لا يعلمه الكثيرون ان البقدونس غني بعناصر غذائية كثيرة تفوق توقعاتنا .. وليس له اضرار معروفة سوى التسبب فى اجهاض المرأة الحامل لزيادة انقباضات الرحم او اعداده بطريقة خاطئة.



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ونعرض في هذا التقرير اهم فوائد البقدونس على صحة الانسان حيث أوضح الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن  البقدونس مهم جدا للحفاظ على الصحة فهو يلعب دورا قويا فى رفع المناعة وخفض كمية الدهون الموجودة فى الطعام وله العديد من الفوائد الأخرى أبرزها :



البقدونس صديق  الجهاز الهضمي :

 ‏ فهو  مدر للعصارات الهاضمة ، ويزيد من إفراز العصارة الصفراوية مما يساعد في عملية هضم المواد الدهنية‏، ويعالج الغازات والانتفاخات والتقلصات المعدية  المعوية الناتجة عن سوء الهضم  أو الأكلات الدسمة‏ ،‏ ينشط الكبد‏،‏ و مضاد لسمومه



 البقدونس ضرورى مع اللحوم المشوية  :


 اللحوم تسبب الحموضة في الدم ،  نتيجة ما تحتويه من مواد حمضية كحمض اليوريك سبب النقرس  ، تناول البقدونس مع اللحم المشوي يعادل هذه الحمضيات‏،‏ يساعد علي سهولة إخراجها من الجسم ‏،‏ و علي عدم حدوث الترسيب في الكلي وذلك لاحتوائه علي املاح عضوية‏



كما يخفض البقدونس من :  دهون الدم‏ ،‏ ومن  ضغط الدم .



البقدونس غذاء صحي متكامل‏ ، غني بالفيتامينات والمعادن‏ التى تساعد فى رفع المناعة مما يحمى من العديد من الامراض.


يمتلك البقدونس 18 حمضا أمينيا مهما لمساعدة الإنسان على تخليق خمسين ألفًا من البروتينات لتجديد الخلايا التالفة والألياف الغذائية ، التى تقلل من امتصاص الدهون و السكر، كما انه  مادة تجميل طبيعية فهو يحافظ علي نضارة البشرة و الشعر سواء عند تناوله او الاستخدام الظاهرى، كما أنه جيد للعيون. 



يحتوى البقدونس على نسبة جيدة من فيتامين أ‏ ‏المهم للبشرة والنظر والمناعة، وفيتامين  "ب، ب2 ، ب3 ، ب6 " المهمة للأعصاب، وفيتامين سي‏‏  ( ثلاث أضعاف الليمون ) ،  وفيتامين ك الذى يمنع الزهايمر وهشاشة العظام.



يحتوى البقدونس على تشكيلة لا مثيل لها للمعادن: مثل الكالسيوم ، البوتاسيوم ، الصوديوم ، الحديد  ، الفوسفور ، الكلوريد ، الزنك و السلينيوم  ، الكبريت ، اليود ، النحاس ، الكالسيوم، ويمتلك  تأثير باسط للعضلات الملساء‏ مما يساعد على تهدئة آلام المغص الكلوي‏،‏ كما انه مدر للبن ومنشط للدورة الدموية وهو مفيد لمرضي الدوالي‏ و مقو للشعيرات الدموية.


ويقلل من الجلطات حيث يحافظ على توازن الصفائح الدموية كما يساعد فى الوقاية من الانيميا وعلاجها.


 ويعد البقدونس مطهرا للمجارى البولية و مضادا حيويا طبيعيا، ومدرا للبول، وملينا، ومضادا للأكسدة، وشاى أو مشروب البقدونس الدافئ دواء طبيعى لإخراج البلغم حال وجوده.



احترس من هذا الخطأ


 يمكن أن يبدأ البقدونس في إطلاق النتريت ويتحول إلى سم  حقيقي خلال 30 دقيقة عند إعادة تسخينه مع الأطعمة لأكثر من مرة، حيث يوصي متخصصو التغذية بعدم إضافة البقدونس إلى أي طبق إلا قبل التقديم لاغتنام اكبر قدر من الفوائد.

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