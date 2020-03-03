كوب قبل النوم.. 6 فوائد صحية من مغلي البقدونس

البقدونس واحد من النباتات العشبية التي تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية، فهو يتميز بعناصر غذائية مثل الحديد والفوسفور والبوتاسيوم والمنجنيز.
وكشفت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
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- يقلل من الإصابة بمرض الزهايمر.
- تعزيز صحة جهاز المناعة.
- يساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.
-يحمي من الإصابة بتشوهات الأجنة.
- يخلص الجسم من السموم في الكلى بالأخص.
- توازن السكر في الدم.
ونصحت الدكتورة عبر صفحتها بشرب كوب من البقدونس المغلي على الريق في الصباح أو قبل النوم.