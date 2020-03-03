أغرب تقاليع كورونا.. بوكس الكمامات بـ 1200 لشريك حياتك

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فكرة جديدة من نوعها مرتبطة بالفيروس المنتشر مؤخرا كورونا ، حيث اعتاد رواد السوشيال ميديا دومًا على ربط كل الأحداث بـ الفكاهة والدعابة.





وشارك رواد السوشيال ميديا آخر تقاليع فيروس كورونا وهي صندوق هدايا يحتوي على مجموعة أدوات طبية ترتبط ارتباط وثيق بفيروس كورونا ، حيث وضع في داخلة كمامة طبية بعدة أنواع، و جوانتي طبي، و محاليل مطهرة.





وعلقت داخل الصندوق ورقة تحتوي على كلمات تدمج بين الرومانسية والدعابة وفيروس كورونا «أخاف عليك من كورونا».





كما أنه يكلف 1200 حسب ما تداول بين رواد السوشيال ميديا.



