لهذه الأسباب عليك تناول البقدونس بعد تناول الأسماك المملحة

للتغلب على مشاكل الهضم فى شم النسيم بعد تناول الأسماك المملحة إليك مجموعة حيل سريعة لهضم أسرع تقدمها الدكتورة مها رادميس استشارى التغذية العلاجية والسمنة







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1-لامتصاص الأملاح والمواد الضارة المتواجدة بالأسماك المملحة عليك تناولى الكثير من الخس والبصل والخيار.





2. يمكن إضافة الكثير من الخل والليمون للأسماك المملحة أو القيام بغليها على النار فى القليل من الماء أو الزيت للتخلص من سمومها كما يفضل إضافة الطحينة إلى الرنجة والفسيخ لتقليل نسبة الملوحة فيهم.





3. يجب تناول الخبز البلدي بجانب الأسماك المملحة فهو يساعد على الهضم الجيد لغناه بالمعادن والألياف.





4. عليك تناول البقدونس بعد تناول الأسماك المملحة ذلك لأن البقدونس غنى بعنصر البوتاسيوم الذى يساعد على إخراج الملح من الجسم.



