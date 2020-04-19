5 نصائح لتجنب مشاكل الفسيخ والرنجة

قال الدكتور مجدى بدران ، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، ان تناول الفسيخ والرنجة من الطقوس التى اعتاد عليها المصريون في احتفالات الربيع ولكنها للأسف تعرضهم للاصابة بمشاكل صحية في بعض الاحيان ابرزها التسمم والحساسية.





و قدم "بدران" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" 5 نصائح للوقاية من مخاطر الفسيخ والرنجة وتتمثل في التالي:





- طبق السلطة الخضراء والليمون والتوابل الصحية من الأشياء الضرورى تواجدها على المائدة بجانب الاسماك





- تناول سمك الفسيخ والرنجة مشوى وليس مملح





- اذا أصر الفرد على تناول الاسماك المملحة فلابد من عدم الاكثار منها





- ابعاد الاطفال عنها لأنها تعرضهم لمخاطر كثيرة كالنزلات المعوية



