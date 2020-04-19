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5 نصائح لتجنب مشاكل الفسيخ والرنجة

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:40 م
5 نصائح لتجنب مشاكل
5 نصائح لتجنب مشاكل الفسيخ والرنجة
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اسماء محمد
قال الدكتور مجدى بدران ، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، ان تناول الفسيخ والرنجة من الطقوس التى اعتاد عليها المصريون في احتفالات الربيع ولكنها للأسف تعرضهم للاصابة بمشاكل صحية في بعض الاحيان ابرزها التسمم والحساسية.

و قدم "بدران" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" 5 نصائح للوقاية من مخاطر الفسيخ والرنجة وتتمثل في التالي:

- طبق السلطة الخضراء والليمون والتوابل الصحية من الأشياء الضرورى تواجدها على المائدة بجانب الاسماك

-  تناول سمك الفسيخ والرنجة مشوى وليس مملح

- اذا أصر الفرد على تناول الاسماك المملحة فلابد من عدم الاكثار منها

- ابعاد الاطفال عنها لأنها تعرضهم لمخاطر كثيرة كالنزلات المعوية

- الرنجة أقل خطورة من الفسيخ لذا يفضل عدم تناول الاخير.
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