لو محتارة بينهم .. إزاي تفرقي بين البقدونس والكزبرة

تحتار أغلب النساء بين الورقيات المتشابهة مثل "الكزبرة والبقدونس" و"الجرجير والسبانخ وأوراق السلق" خلال التسوق، لذلك كشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاحية عن طرق التمييز بين الاوراق المتشابهة:
- الكزبرة: رائحتها قوية وملمسها أخشن أوراقها مشرشرة أكثر
- البقدونس: رائحته أخف وملمسه أنعم أوراقه أقل شرشرة
- الجرجير: أوراقه ناعمة رائحته واضحة ورقته أخف
- السبانخ: ساقه اعرض ورقته أغمق وأثقل وتفرعات بالورق
- السلق: ساقه أبيض أوراقه خضراء لامعة
- الكزبرة: رائحتها قوية وملمسها أخشن أوراقها مشرشرة أكثر
- البقدونس: رائحته أخف وملمسه أنعم أوراقه أقل شرشرة
- الجرجير: أوراقه ناعمة رائحته واضحة ورقته أخف
- السبانخ: ساقه اعرض ورقته أغمق وأثقل وتفرعات بالورق
- السلق: ساقه أبيض أوراقه خضراء لامعة