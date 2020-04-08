أستاذ صحة عامة يحذر من استخدام الصابون في غسيل الخضروات

انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من النصائح التي تحث علي غسيل الخضروات والفاكهة بالماء والصابون، حتى شاهدنا صورا كثيرة تضم بعض الاشخاص الذين يغسلون الخضروات والفاكهة بالصابون خوفا من فيروس كورونا المستجد، ولهذا السبب تم طرح هذه الافعال علي أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس .

وأضاف أن الماء التي تنزل من الحنفية تحتوي علي نسبة كلور قد تقضي علي اي نوع من الفيروسات ولكي نضمن غسيل جيد نقوم بوضع ليمون وخل برمنغنات البوتاسيوم لتعقيم الفواكه والخضروات وإزالة بقايا المبيدات الحشرية يستخدم محلول 1 جرام في كل لتر مياه ويضاف 5 مل حمض الخل لكل لتر وتنقع الخضار في المحلول الوردي لمدة عشر دقائق ثم تغسل مرة اخرى للتخلص من آثار حمض الخل والبرمنجنات.





وحذر أستاذ الصحة العامة خلال تصريحاته لـ صدي البلد من غسيل الخضروات بالصابون ثم تناوله لأنه يمكن أن يؤدي إلى الغثيان، ويمكن أن يؤدي إلى اضطراب في المعدة، حيث أن المعدة ليست مصممة للتعامل مع هذا المركب وقد يؤدي الي تسمم.





وأضاف: "يجب على الناس عدم غسل الفواكه والخضروات بمنظفات أو صابون" منوها انه لايوجد دليل علمي علي ان الصابون يقضي علي فيروس كورونا.





ونصح مهابة بشطف الفواكه والخضروات الطازجة بالماء البارد، فهو يزيل من 90 إلى 99٪ مما هو موجود عليها وأستخدام الليمون والخل برمنجنات البوتاسيوم .