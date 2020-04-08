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تعليم

جامعة الأزهر تسمح للرسائل العلمية بحضور المتخصصين فقط

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:30 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
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محمد شحتة
قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، السماح للهيئة المعاونة والباحثين بالبدء في الإعلان عن مناقشة الرسائل العلمية حفاظا على حقوق الباحثين. 

وأكد رئيس جامعة الأزهر على أنه ينبغي مراعاة الضوابط الصادرة في هذا الشأن سابقا وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وأن يقتصر حضور المناقشة على المتخصصين فقط ولايسمح لغيرهم  بالحضور .

وأعلنت جامعة الأزهر، تأجيل امتحانات نهاية العام الدراسي، لتبدأ يوم 30 مايو 2020م على أن تكون امتحانات التصفية  يوم 12 سبتمبر 2020م.

ووجه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، بإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2019 / 2020. 

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