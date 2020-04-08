جامعة الأزهر تسمح للرسائل العلمية بحضور المتخصصين فقط

قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، السماح للهيئة المعاونة والباحثين بالبدء في الإعلان عن مناقشة الرسائل العلمية حفاظا على حقوق الباحثين.





وأكد رئيس جامعة الأزهر على أنه ينبغي مراعاة الضوابط الصادرة في هذا الشأن سابقا وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وأن يقتصر حضور المناقشة على المتخصصين فقط ولايسمح لغيرهم بالحضور .





