تصيبك بالسرطان.. عادة خطيرة نرتكبها عند غسل الخضروات والفاكهة

وأكدت منظمة الغذاء والدواء العالمية، ان استخدام الكلور و الكحول ايضا في غسل الخضروات والفاكهة يمكن أن يتسبب في أضرار صحية خطيرة، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.













وأضافت منظمة الغذاء والدواء العالمية، ان الصابون و الكلور يتركان طبقة غير مرئية علي الخضار ، وهي ما تسبب في اضرار صحية كالسرطان و الحساسية علي المدي البعيد.









ونصحت منظمة الصحة والدواء العالمية، بأن الحل الافضل في تنظيف الخضار والفاكهة هو استخدام المياه الجارية، و استخدام الفرشاه المخصصة لتنظيف الخضار و الفواكه.









ينصح بغسل الخضروات والفاكهة بالماء المغلي فقد يفقد الخضراوات الطازجة و الفواكه قيمتها الغذائية. وأشار العديد من الباحثين، الى انه لا







