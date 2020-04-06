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مرأة

تصيبك بالسرطان.. عادة خطيرة نرتكبها عند غسل الخضروات والفاكهة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:50 م
غسل الخضروات والفواكة
غسل الخضروات والفواكة
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آية التيجي
حذرت منظمة الغذاء و الدواء و مركز مكافحة الامراض العالمية، من غسل الخضروات و الفواكه باستخدام الصابون، وبالأخص الصابون  المستخدم في تنظيف الاطباق.


وأكدت منظمة الغذاء والدواء العالمية، ان استخدام الكلور و الكحول ايضا في غسل الخضروات والفاكهة يمكن أن يتسبب في أضرار صحية خطيرة، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.



وأضافت منظمة الغذاء والدواء العالمية، ان الصابون و الكلور يتركان طبقة غير مرئية علي الخضار، وهي ما تسبب في اضرار صحية كالسرطان و الحساسية علي المدي البعيد.


ونصحت منظمة الصحة والدواء العالمية، بأن الحل الافضل في تنظيف الخضار والفاكهة هو استخدام المياه الجارية، و استخدام الفرشاه المخصصة لتنظيف الخضار و الفواكه.


وأشار  العديد من الباحثين، الى انه لا ينصح بغسل الخضروات والفاكهة بالماء المغلي فقد يفقد الخضراوات الطازجة و الفواكه قيمتها الغذائية.


فيما لفت الخبراء من منظمة الصحة والدواء، الى انه يمكن ضمان التعقيم للحماية من فيروس كورونا التاجي، عبر نقعها في مياه عند درجة حرارة ٥٠ درجة مئوية، لمدة ٣ دقائق فقط ثم الشطف بالماء البارد.
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