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في ظل انتشار فيروس كورونا .. 10 أماكن احرص على غسيل يديك بعد لمسها

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:31 ص
اماكن يجب الحرص فيها
اماكن يجب الحرص فيها على غسيل الأيدى
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نهى هجرس
فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والذى يتخطى العالم بأكمله ما زال يوجد العديد من الأشخاص التى لا تحرص على اتباع خطوات النظافة الشخصية، ولا تعلم أهم الأوقات التى يجب أن تغسل بها الأيدي.

ووفقًا لما نشرتة الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك ن أهم الأوقات التى يجب أن نحرص فيها على غسيل أيدينا وهى..

- بعد لمس الأنف أو السعال أو العطس
- بعد زيارة الأماكن العامة ، بما في ذلك وسائل النقل العام والأسواق 
- بعد لمس الأسطح خارج المنزل ، بما في ذلك المال
- قبل وأثناء وبعد رعاية شخص مريض
- قبل وبعد الأكل

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بشكل عام ، يجب عليك دائمًا غسل يديك في الأوقات التالية:

- بعد استخدام المرحاض
- بعد التعامل مع القمامة
- بعد لمس الحيوانات الأليفة
- بعد تغيير حفاضات الأطفال أو مساعدة الأطفال على استخدام المرحاض
- وعندما تكون يديك قذرة بشكل واضح

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