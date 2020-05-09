المعلبات وبعض الخضروات.. 6 أنواع لا يجب تناولها يوميا

قالت الدكتور سهام سوقية خبيرة التغذية، عبر صفحتها الشخصية على "الفيسبوك" ان هناك بعض الأطعمة تسبب بعض المشكلات الصحية في حال تم تناولها بكميات كبيرة ولذلك يجب التنوع في الأطعمة التي تتناولها بشكل يومي وهى.









الصلصات :

يحرص كثير من الأشخاص على إضافة صلصة الكاتشب او صلصة المايونيز إلى مختلف الأطباق يوميًا،وهذا يعتبر ضار بصحتهم لاحتوائها على كميات كبيرة من الدهون غير الصحية.





ويمكن أن تصيب الجسم بالتهابات وتزيد من الشعور بالخمول كما يمكن أن تؤدي اثارها السلبية للإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية.





سمك التونة خاصة المعلب:

يعتبر الإكثار أو الإفراط من تناول سمك التونة ضار قد يؤدي لأضرار عديدة بالجسم تصل إلى النوبات القلبية بسبب احتوائه على الزئبق،ننصح أيضًا النساء الحوامل والأطفال بعدم الإكثار من تناول سمك التونة ما يؤثر على صحتهم بشكل سلبي، لذلك يفضل الإكتفاء بتناول وجبة تونة خفيفة مرة واحدة أو مرتين خلال الأسبوع.





المعلبات :

نعلم بأن المعلبات تحتوي على أطعمة صحية ومفيدة مثل :

/ الفاصوليا / الفطر / الذرة والعديد من الأصناف ...

تبقى المشكلة في المواد المضافة إليها لحفظها وعدم تلفها لفترة طويلةفتجعلها ضارة بالصحة وخاصةعند تناولها بشكل يومي،كما أن هذه المعلبات المصنوعة من القصدير تشكل خطورة على الصحة لإحتوائها على مواد كيميائية ضارة ويمكن أن تؤدي للإصابة بأضرار طويلة الأجل مثل أمراض :

/ القلب / البدانة / السكري .





الخضراوات مثل :

اللفت..البروكلي .. القرنبيط ....

نعلم ان من الضروري إدراجها ضمن الوجبات الغذائيةولكن لا ينصح بالإكثار من تناولها وتكرارها بشكل يومي، فيمكن أن تتداخل هذه الخضروات مع امتصاص اليود وقد تتسبب في الإصابة بقصور الغدة الدرقية عند الإكثار من تناولها.





المعجنات:

بالرغم من مذاقها الشهي ولكن يجب أن نفكر في مكونات هذه المخبوزات

بالغالب تكون مصنوعة من الدقيق الأبيض مضاف لها كميات كبيرة من السكر

بالتالي أنها تسبب زيادة الوزن بصورة كبيرة

وهو ما يزيد من احتمالية الإصابة بالبدانة والأمراض المختلفة الناتجة عنها

نحن ننصح باستبدال المخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض بالمخبوزات المصنوعة بالدقيق الأسمر

وإستبدال السكر المضافة إليها بالقليل من العسل

و من الأفضل عدم تناولها بشكل يومي





العصائر المعلبة:

لا مشكلة من شرب العصائر الطازجة يوميًا في حالة عدم إضافة السكر لها

غالبًا ما تحتوي العصائر المعلبة على نسبة مرتفعة من السكر، وهو ما يسبب ضررًا كبيرًا على الصحة.

كما أن العصائر المعلبة تحتوي على المواد الحافظة التي تضر الجسم

نحن ننصح والأفضل لصحتكم بصنع العصير الطازج في المنزل.





المخللات :

الإفراط في تناول الأطعمة المالحة يؤدي لزيادة الأملاح في الجسم

ويمكن أن يسبب خلل في الغدة الدرقية

وتعد المخللات من أكثر الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الملح

كما أن المخللات تؤدي إلى فتح الشهية بصورة كبيرة ولذلك يفضل تناول كميات قليلة جدًا منها عندما تشتهي لها.