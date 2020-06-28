مؤكدة بالأبحاث .. فوائد البقدونس فى علاج سرطان الثدى

تعرف الكثير من الاستخدامات العلاجية للبقدونس فى الطب الشعبي لعدد كبير من الدول، ولكن ليس كل هذه الاستخدامات مدعومة بأبحاث ودراسات علمية تؤكد فاعلية المواد الموجودة فيه.









ومن بين فوائد البقدونس المدعمة بالدراسات العلمية؛ قدرته على علاج سرطان الثدى الذي يصيب العديد من النساء على مستوى العالم ويهدد حياتهن.





إقرأ أيضا





وذكر موقع "Verywellhealth " أنه فى عام 2015 اجريت دراسة علمية أكدت احتواء البقدونس على مادة قادرة على محاربة سرطان الثدى وتقليل حجم الورم .





كما ثبت أن مادة apigenin الموجودة فى البقدونس المستخدمة فى علاج سرطان الثدى مجرد مادة كيميائية طبيعية لا خوف منها وليس لها تأثير سام على المرأة .









وذكرت دراسة أخرى نشرت في مجلة سرطان الثدي : الأهداف والعلاج أن الفئران المعرضة لخلايا سرطان الثدى البشري الثلاثي السلبي قد تحسنت بعد معالجتها باللوتولين الموجود في البقدونس والزعتر .



