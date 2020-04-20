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مرأة

أبرزها الزعفران.. توابل تحارب سرطان الثدى والقولون

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:05 ص
سرطان
سرطان
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لمياء الياسين
أعشاب وتوابل غنية بمضادات الاكسدة تحارب أنواع مختلفة من السرطانات مثل سرطان القولون وسرطان الثدى إليك توابل مذهلة ومتاحة بسهولة لديها القدرة على محاربة السرطان يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

- الزعفران ..

لديها العديد من الخصائص المدهشة فهو غنى بمركبات الكروسين والسافران والكروستين وهى مضادة للورم والسرطان

-روزماري

يحتوي على نسبة عالية من البوليفينول وحمض الوردمارينيك وحمض الكارنوسيك التي تمنع التأثيرات القوية المضادة للسرطان. تقول العديد من الدراسات أن الروزمارى يمنع العديد من أنواع السرطان مثل سرطان الثدي وسرطان القولون.

- ريحان

هو نبات طبي معروف على نطاق واسع وهو غنى  بمادة الأوجينول والأبيجينين وحمض الروزمارينيك التى تحارب  الجذور الحرة  والسرطان .

- القمح

يحتوي على الأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن والعديد من الإنزيمات المهمة التي تساعد على منع السرطان.

- القرنفل

غنى  بمركبات الأوجينول و الفلافونويد وهى  مركبات تحارب الخلايا السرطانية
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