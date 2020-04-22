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مرأة

سرطان الثدي علامات شائعة تغفلها الكثير من السيدات.. انتبهي لها

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:29 ص
سرطان الثدى
سرطان الثدى
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لمياء الياسين

سرطان الثدى من الأمراض الشائعة لدى الكثير من النساء فهو يشكل أكثرها خطورة بسبب تجاهل الكثير من النساء لأعراضه التحذيرية.

وفقا لموقع هيلث لاين يعد سرطان الثدي هو سرطان يتطور في خلايا الثدي عادة ويتشكل في قنوات الثدي وهي الغدد التي تنتج الحليب وتنقله من الغدد إلى الحلمة.


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تعد أبرز أعراض سرطان الثدى المبكر هى كالآتى :

  • ألم الثدي
  • أحمرار  وحفر الجلد على ثديك بأكمله
  • تورم في كل أو جزء من صدرك
  • إفرازات الحلمة
  • إفراز دموي من الحلمة
  • تقشير ، تحجيم ، أو تقشر الجلد على الحلمة أو الثدي
  • تغيير مفاجئ وغير مفسر في شكل أو حجم ثديك
  • الحلمة المقلوبة
  • يتغير فى مظهر الجلد على ثدييك

على الجانب الأخر وفقا لموقع بولد سكاى الهندى  هناك العديد من عوامل الخطر التي تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي. ومع ذلك ، وجود أي من هذه لا يعني أنك سوف تتطور بالتأكيد المرض.

أكد الدكتور محمد منير إستشارى أمراض النساء أنه يمكن علاج سرطان الثدى مبكرا لكن قبل كل ذلك يجب تحديد ما إذا كانت الأعراض ناتجة عن سرطان الثدي أو حالة حميدة من الثدي ، سيقوم الطبيب بإجراء فحص جسدي شامل بالإضافة إلى فحص الثدي.

تشمل الاختبارات التي يمكن أن تساعد في تشخيص سرطان الثدي ما يلي

- الماموجرام.

وهو الطريقة الأكثر شيوعًا ويفضل للنساء من سن 40 وما فوق أن يحصلن على تصوير الثدي بالأشعة السينية سنويًا للتحقق من سرطان الثدي. 

-التصوير بالرنين المغناطيسي أو خزعة الثدي

إذا اشتبه طبيبك بسرطان الثدي ، فيمكنه طلب تصوير الثدي بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية. إذا لم يتمكن كل من هذين الاختبارين من إخبار طبيبك إذا كنت مصابًة بالسرطان ، فقد يقوم الطبيب بإجراء اختبار يسمى خزعة الثدي.
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