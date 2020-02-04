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مرأة

هرمونية أم بيئية.. في يومه العالمي أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بـ سرطان الثدي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:09 م
أسباب سرطان الثدي
أسباب سرطان الثدي
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آية التيجي
بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، والذي يهدف لمكافحة السرطان ورفع الوعي العالمي من مخاطر مرض السرطان، وذلك عبر الوقاية وطرق الكشف المبكر للمرض والعلاج. ويعتبر مرض السرطان أكبر المشكلات الصحية التي تواجه العالم، كما يعتبر أهم أسباب الوفاة على الصعيد العالمي.

ويعد سرطان الثدي من الأورام السرطانية التى تتشكل في خلايا الثدي، ويمكن أن يحدث سرطان الثدي لدى الرجال والنساء، ولكنه أكثر شيوعًا عند النساء.

وتساهم التوعية بسرطان الثدي، والدعم وتمويل الأبحاث على إحداث تقدم في تشخيص سرطان الثدي وعلاجه، حيث زادت معدلات البقاء على قيد الحياة بين مرضى سرطان الثدي بسبب التوعية تجاه الأعراض الأولية التي يمكن أن تنذر بالإصابة به.

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كما أن عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض في انخفاض مستمر، ويعزى ذلك إلى حد كبير لعوامل عديدة، مثل: الاكتشاف المبكر، واتباع نهج جديد في العلاج وفهم أفضل لطبيعة مرض سرطان الثدي.

أسباب الإصابة بـ سرطان الثدي:

ويوضح الأطباء أن سرطان الثدي يحدث عندما تبدأ بعض خلايا الثدي في النمو بشكل غير طبيعي، وتنقسم هذه الخلايا بسرعة أكبر مما تفعله الخلايا السليمة، وتستمر في التراكم وتشكيل كتل، وقد تنتشر الخلايا (تنتقل) عبر الثدي إلى العقد اللمفاوية أو إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وغالبًا ما يبدأ سرطان الثدي بخلايا في القنوات المنتجة للحليب (سرطان القناة الغازية)، وقد يبدأ سرطان الثدي أيضًا في الأنسجة الغدية التي تسمى الفصيصات (سرطان الفص الغازي)، أو في خلايا أو أنسجة أخرى داخل الثدي.

1- عوامل بيئة:


وحدد الباحثون عوامل هرمونية ونمط حياة وعوامل بيئية قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وليس من الواضح اسباب اصابة بعض الأشخاص الذين ليس لديهم عوامل خطر بالسرطان، بينما هناك أشخاص آخرين لديهم عوامل خطر لا يصابون به مطلقًا، ومن المحتمل أن يكون سرطان الثدي ناتجًا عن تفاعل معقد بين التركيب الجيني وبيئتك.

2- عوامل وراثية:

ويقدر الأطباء أن حوالي 5 إلى 10 في المائة من سرطانات الثدي ترتبط بطفرات جينية تمر عبر أجيال من الأسرة، وتم تحديد عدد من الجينات المحورة الموروثة، والتي يمكن أن تزيد من احتمال الإصابة بسرطان الثدي، حيث أن الأكثر شهرة هي جين سرطان الثدي 1 (BRCA1) و جين سرطان الثدي 2 (BRCA2) ، وكلاهما يزيد بشكل كبير من خطر كل من سرطان الثدي وسرطان المبيض.

وإذا كان لديك تاريخ عائلي قوي بسرطان الثدي وسرطانات أخرى ، فقد يوصي طبيبك بإجراء فحص دم للمساعدة في تحديد طفرات معينة في BRCA أو غيرها من الجينات التي تمر عبر عائلتك.
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