منها تجنب حبوب منع الحمل.. 8 نصائح للوقاية من سرطان الثدي

انتشر بين الكثير من السيدات فى الآونة الأخيرة مرض سرطان الثدي، ويرجع ذلك لعدة أسباب، لذلك يقدم موقع هيلثي ٨ نصائح للوقاية من سرطان الثدي وهي:





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1. الحفاظ على وزن صحى

الحفاظ على وزن صحي هو هدف مهم للجميع. يمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من السرطانات المختلفة، بما في

ذلك سرطان الثدي ، خاصة بعد انقطاع الطمث.





2. احرصي أن تكوني نشيطة

النساء اللواتي ينشطن بدنيًا لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم لديهن خطر أقل للإصابة بسرطان الثدي. التمارين المنتظمة هي أيضًا واحدة من أفضل الطرق للمساعدة في السيطرة على الوزن.





3. تناول الفواكه والخضراوات - وتجنب الإفراط في تناول الكحول

يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي. حاول تناول الكثير من الفواكه والخضروات واحتفظ بالكحول بمستويات معتدلة أو أقل (شراب يوميًا أو أقل). في حين أن الشرب المعتدل يمكن أن يكون مفيدًا للقلب لدى كبار السن ، حتى المستويات المنخفضة من تناول الطعام يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. إذا لم تشرب ، فلا تشعر أنك بحاجة إلى البدء. إذا كنت تشرب باعتدال ، فلا يوجد سبب للتوقف. ولكن ، إذا كنت تشرب أكثر ، فيجب أن تقلل أو تتوقف.





4. لا للتدخين

يعرف المدخنون وغير المدخنين على حد سواء مدى سوء التدخين. علاوة على انخفاض جودة الحياة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وما لا يقل عن 15 نوعًا من السرطان - بما في ذلك سرطان الثدي - فإنه يتسبب أيضًا في رائحة الفم الكريهة والأسنان الكريهة والتجاعيد. الآن هذا هو الدافع للبقاء خاليًا من التدخين أو العمل للتخلص من التدخين.





5. الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية لمدة عام أو أكثر (مجتمعة لجميع الأطفال) تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي. كما أن له فوائد صحية كبيرة للطفل.





6. تجنب حبوب منع الحمل

تجنبي حبوب خاصة بعد سن 35 سنة أو إذا كنت تدخن، حبوب منع الحمل لها مخاطر وفوائد. كلما كانت المرأة أصغر ، كلما كانت المخاطر أقل. في حين أن النساء يتناولن حبوب منع الحمل ، فإن لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي بشكل طفيف. هذا الخطر يزول بسرعة ، على الرغم من توقف حبوب منع الحمل. كما يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية أثناء تناول حبوب منع الحمل - خاصة إذا كانت المرأة تدخن. ومع ذلك ، يمكن أن يكون للاستخدام على المدى الطويل أيضًا فوائد مهمة ، مثل تقليل خطر الإصابة بسرطان المبيض وسرطان القولون وسرطان الرحم - ناهيك عن الحمل غير المرغوب فيه - لذلك هناك أيضًا الكثير في صالحه. إذا كنتِ قلقة للغاية بشأن سرطان الثدي ، فإن تجنب حبوب منع الحمل هو أحد الخيارات لتقليل المخاطر.





7. تجنب الهرمونات بعد انقطاع الطمث

لا ينبغي أن تؤخذ هرمونات ما بعد انقطاع الطمث على المدى الطويل للوقاية من الأمراض المزمنة ، مثل هشاشة العظام وأمراض القلب. تظهر الدراسات أن لها تأثيرًا مختلطًا على الصحة ، مما يزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض ويقلل من خطر الإصابة بأمراض أخرى ، وكلا من هرمونات الاستروجين والهرمونات هرمون الاستروجين والبروجستين تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. إذا تناولت النساء هرمونات ما بعد انقطاع الطمث ، فيجب أن يكون ذلك لأقصر وقت ممكن. أفضل طبيب للتحدث معه عن مخاطر وفوائد هرمونات ما بعد انقطاع الطمث هو طبيبك.





8. تاموكسيفين و رالوكسيفين للنساء المعرضات لخطورة عالية

على الرغم من عدم الاعتقاد الشائع بأنه "صحي" السلوك ، "تناول الأدوية التي تحتوي على عقار تاموكسيفين و raloxifene يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر سرطان الثدي لدى المرأة المعرضة لخطر الإصابة بالمرض.



تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الأغذية والعقاقير للوقاية من سرطان الثدي.

هذه الأدوية القوية يمكن أن يكون لها آثار جانبية إنها ليست مناسبة للجميع. إذا كنت تعتقد أنك في خطر شديد، تحدث مع طبيبك لمعرفة ما إذا كان عقار تاموكسيفين أو رالوكسيفين مناسبًا لك.