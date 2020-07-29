«المريمية» سر الصحة والجمال.. علاج فعال لأمراض لا حصر لها.. 3 طرق لاستخدامها في استعادة جمال الشعر

علاج خارق لمشاكل الجهاز الهضمى

تعالج الكبد والكلى وتحسن الذاكرة.. فوائد متعددة للمريمية

المريمية تجعل الشعر قوياً ولامعًا

المريمية .. لايعرفها كثيرون لكنها متعددة الفوائد الصحية والتجميلية بدرجة تفوق التوقعات فهى علاج فعال وقوى لأمراض عديدة مشاكل الكبد وأمراض القلب والسكري بل ويساعد فى علاج نزيف الرئتين والمعدة وغيرها الكثير من المشكلات الصحية فهى من أهم الأعشاب المستخدمة فى الأدوية والعقاقير.

ذكر موقع "healthbenefits " أهم الفوائد الصحية للمريمية وطرق استخدامها فى علاج كل مرض أو مشكلة صحية على حدة، وعلاج اشهر مشاكل الشعر ، وهى الجفاف والقشرة وعدم النمو.

مضادة للالتهابات:

وفقًا لبحث أجرته جامعة فيينا في النمسا ، تمتلك المريمية خصائص مذهلة مضادة للالتهابات، مستخلصات المريمية والصبغة والزيوت الأساسية متاحة بسهولة في المتاجر الطبية. يتم استخدامها في الأدوية المخصصة لعلاج التهاب الفم والحلق، وقد أوصت اللجنة الألمانية باستخدام هذا العشب للاستخدام الخارجي.

علاج عسر الهضم :

تناول المريمية او مشروبها لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي المعتدلة وعسر الهضم. وهو منشط كبير يمكن أن يعالج ضعف المعدة وضعف الجهاز الهضمي. شاي المريمية فعال بشكل قوي جدا ، تزيل أعراض عسر الهضم عن طريق تحفيز إفرازات الجهاز الهضمي العلوي وتدفق الصفراء والحركة المعوية ووظيفة البنكرياس.

علاج الربو:

يخفض تأثير المريمية المضاد للتشنج من التوتر في العضلات الملساء ويمكن استخدامه لاستنشاق البخار لمنع نوبات الربو، وهو فعال في إزالة تراكم المخاط في الشعب الهوائية ومنع العدوى الثانوية.

علاج التعرق المفرط:

وفقا لاحدى الدراسات فإن مستخلص الأوراق الجافة أو ضخ أوراق المريمية يمكن أن يقلل التعرق بنسبة تصل إلى 50 %. إنه مزيل الرائحة الرائع الذي يجفف العرق ويساعد على التخلص من رائحة الجسم .





علاج التهاب الحلق:

المريمية فعالة في علاج التهاب الحلق واللوزتين وكذلك التهاب الحلق المتقرح، والاستخدام الأمثل غلي قليل من أوراق المريمية المجففة في حوالي 100 مل من الماء وتغرس لمدة 15 دقيقة. يصفى الخليط ويحلى بالعسل. استخدام هذا كغرغرة مرتين في اليوم سيشعرك بالراحة





صحة الأسنان:

يستخدم كغسول فم فعال لعلاج أمراض اللثة والتهابات الحلق والأورام، أو الغرغرة بشاي المريمية القوي أو تجميدها في مكعبات الثلج. ضع واحدة من هذه المكعبات في فمك لتهدئة التورم .





يمنع مرض السكري:

مستخلص أوراق المريمية له خصائص مضادة لفرط سكر الدم التي تخفض مستويات الجلوكوز في الدم عن طريق منع إفراز الجلوكوز المخزن من الكبد. بكلمات بسيطة ، فهي فعالة في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في مرضى السكري من النوع 2. أكدت العديد من الدراسات هذا الأمر ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لإثبات هذا الادعاء.





الفوائد العصبية:

تناول المريمية بانتظام يساعد على تحسين الذاكرة ومعالجة المعلومات بين الأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر. قد يكون هذا لأنه تم العثور على الزيت العطري من المريمية لتحسين مستويات أستيل كولينستراز (Ach) في الدماغ. يحسن إنزيم Ach هذا التركيز ويساعد في علاج فقدان الذاكرة المرتبط بمرض الزهايمر.





مفيد للمرأة:

له تأثير على الاستروجين يكون مفيدًا للنساء الراغبات في تجفيف إرضاع حليب الثدي أو تخفيف الهبات الساخنة أثناء انقطاع الطمث، ومع ذلك ، هناك نقص في البيانات السريرية فى هذه الجزئية.





علاج الاكتئاب:

يشتهر مشروب المريمية باسم "شاي المفكر" أو "شاى حكيم" لأنه يحتوي على Thujone وهو مضاد مستقبلات GABA و Serotonin (5-HT3)، إلى جانب تحسين التركيز ومدى الانتباه ، فإنه يساعد على التعامل مع الحزن والاكتئاب.





فوائد القلب والأوعية الدموية:

تمتلك المريمية الثلاثة الفصية على فلافون يسمى سلفيجينين. بفضل تأثيره المريح للأوعية الدموية يوفر الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية.





مزايا أخرى:

زيت المريمية يمتلك الزيوت العطرية المتطايرة مثل كامفين ، سينول ، بورنيول وأسيتات بورنييل ، والمعروفة بخصائصها المنشطة والقابضة والمشتقة والمنشطة. يمكن استخدام هذا الزيت خارجيًا لتهدئة الأمراض المؤلمة مثل تصلب العضلات والروماتيزم والحالات العصبية الأخرى.

يستخدم فى العلاج بالروائح لعلاج العصبية والتوتر والإرهاق والتعب والصداع والقلق. يعتبر تسريب المريمية أو شاي المريمية دواءً مفيدًا لعلاج حمى التيفوئيد ، والبراعة ، ومشاكل الكبد ، ومشاكل الكلى ، ونزيف الرئتين أو المعدة والحصبة.





تعانى الكثير من السيدات من عدم الحصول على شعر مثالى سواء لفقدان اللمعان أو ضعف البصيلات أو تراكم القشرة أو وجود مساحات فراغ .

ولعلاج كل هذه المشكلات بطريقة فعالة ومضمونة" اهم 3 استخدامات للشعر للحصول على إطلالة مميزة فى العيد .





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للشعر اللامع:

يمكن استخدام شاي المريمية لشطف الشعر لإضفاء اللمعان عليه . يتم تحضيرها بغلي ملعقة كبيرة من أوراق المريمية المجففة في كوب من الماء. وقادر على علاج قشرة الرأس.





يحفز نمو الشعر:

مزيج من الميرمية وإكليل الجبل ممتاز لجعل الشعر أكثر سمكًا وأكثر لمعانًا وقوة، المريمية فعالة بشكل خاص في تشجيع نمو الشعر الجديد لأنه يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس ، ويوفر المزيد من التغذية لبصيلات الشعر.

يمكن تحضيرإكليل الجبل المريمي بغلي الأعشاب في الماء. يمكن لهذا الشطف العشبي أن يحسن جودة شعرك ويمكن أن ينشط الشعر الجاف والرقيق. يمكن استخدامه يوميًا لمدة أسبوع أو مرة أو مرتين أسبوعيًا للحفاظ على لمعان الشعر وكثافته. كونه قابضًا ، فإنه يقلل من قشرة الرأس ويمنع انسداد بصيلات الشعر .





يغمق الشعر:

يمكن استخدام المريمية لتغميق لون الشعر وتكثيفه. كل ما عليك فعله هو استخدامه للشطف النهائي بعد غسل الشعر بالشامبو. يمكن أن يؤدي ضخ أوراق المريمية الطازجة إلى تعتيم الشعر الرمادي وكذلك تعميق لون الشعر البني أو الأسود وإضفاء اللمعان عليه.