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مرأة

فى لمح البصل حيل مذهلة لإطالة الشعر

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:24 ص
اطالة الشعر
اطالة الشعر
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لمياء الياسين
شعرك مبيطولش ؟ وتحلمين بالحصول على شعر صحى طويل إليك علاجات طبيعية سريعه لإطالة الشعر والتخلص من فراغات الشعر يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.

1. البيض ..

هو أفضل مصدر لتغذية شعرك. تشكل البروتينات الموجودة في البيض طبقة واقية على شعرك وتحفز بصيلات الشعر لتعزيز نمو الشعر الصحي.

ماذا تحتاجين  1-2 بيضة حسب طول شعرك طريقة الاستعمال في وعاء ، قومى بكسر البيضة وافصلها عن بياض البيض. ضعي بياض البيض على الجذور وضعيه على طول شعرك. اتركيه لمدة 15-20 دقيقة. اشطفه جيدًا لاحقًا.
2. عصير البصل ..

الرائحة النفاذة للبصل قد تتسبب في إزعاجك ولكن  عصير البصل يعزز نمو الشعر. يحتوي على مضاد للجراثيم يحافظ على نظافة فروة رأسك. بالإضافة إلى ذلك ، يمنع الكبريت الموجود في البصل تساقط الشعر.

ماذا تحتاجين

1 بصلة 1
ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

طريقة الاستعمال

قشرى البصل واقطعه إلى قطع كبيرة.
امزجي قطع البصل للحصول على عجينة.
قومى بتصفية هذا المعجون بقطعة قماش من الشاش للحصول على عصير البصل. أضيفى زيت جوز الهند إليه وامزجى جيدًا. ضع الخليط على فروة رأسك وشعرك. اتركيه لمدة ساعة تقريبًا. اشطفيه جيدًا لاحقًا.
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