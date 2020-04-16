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مرأة

وصفة مذهلة لوقف تساقط الشعر وإطالته .. نتائج مضمونة

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:18 م
اطالة الشعر
اطالة الشعر
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لمياء الياسين
علاجات طبيعية سريعه يمكن أن تعمل العجائب لشعرك وتحميه من التلف والتقصف  وعلاج الشعر من الجذور حتى الاطراف إليك وصفة سريعه لا تترددى فى تجربتها يقدمها موقع برايت سايد
مكونات الوصفة ..

  5-7 قطرات من زيت لافندر
    ملعقة من زيت روزمارى
  ملعقتان من زيت المريمارية
 ملعقتان من زيت الزعتر

طريقة تطبيق ..

  فى وعاء أمزجى المكونات لتتجانس تمام ثم قومى بتوزيعها على الشعر من الجذور حتى الاطراف مع تدليك الشعر جيدا  وفركه  وتركه لبضع ساعات أو طوال الليل ثم غسله كالمعتاد.
    -زيت اللافندر هو نوع مستدير من الزيت يستخدم لمنع تساقط الشعر واستعادة البصيلات.
    -زيت روزماري يقوي الجذور ويعيد مرونة الجلد.
   - زيت المريمية يحفز التجدد والنمو ؛
    أما  زيت الزعتر فهو يوقف تساقط الشعر ويعيد الشعر الضعيف والتالف.
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