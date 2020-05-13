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مرأة

مكونات من مطبخك .. خلطة مذهلة لـ إطالة الشعر

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:56 م
صدى البلد
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رشا عوني
تحلم كل فتاة بشعر طويل قوي وصحي، ويلجأن لاستخدام العديد من منتجات الشعر الجاهزة، أما البعض الأخر يلجأن لإجراء جلسات الشعر في عيادات أطباء الجلدية، لكن بشكل عام يحتاج الشعر عناية جيدة بشكل يومي لتساقط الشعر واطالته.

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نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة بوصفة طبيعية تعتمد على البصل وماء الأرز في تطويل الشعر ، اليكي طريقة تطبيق خلطة تطويل الشعر  :
 
المكونات 
بصلة مقطعة
٢ ملعقة ارز 
٢ كوب ماء 

طريقة تحضير وصفة تطويل الشعر : 
قطعي البصلة شرائح وضعيها في وعاء به ماء مع ٢ ملعقة ارز 

اتركيها تغلي على النار حتى يتغير لون البصل وتحصلي على ماء اصفر كثيف 

ضيفي البصل كي تفصليه عن الماء وضعي كمية الماء في زجاجة بخاخ 

رشي هذه الخلطة على كامل شعرك من الجذور حتى الأطراف 

دلكي فروة رأسك بالخليط جيدا لمدة خمس دقائق 

اتركي الوصفة على شعرك ساعة ثم اغسليه 

كرريها مرتين أسبوعيا.

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