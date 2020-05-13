مكونات من مطبخك .. خلطة مذهلة لـ إطالة الشعر

٢ كوب ماء





طريقة تحضير وصفة تطويل الشعر :

قطعي البصلة شرائح وضعيها في وعاء به ماء مع ٢ ملعقة ارز





اتركيها تغلي على النار حتى يتغير لون البصل وتحصلي على ماء اصفر كثيف





ضيفي البصل كي تفصليه عن الماء وضعي كمية الماء في زجاجة بخاخ





رشي هذه الخلطة على كامل شعرك من الجذور حتى الأطراف





دلكي فروة رأسك بالخليط جيدا لمدة خمس دقائق





اتركي الوصفة على شعرك ساعة ثم اغسليه



