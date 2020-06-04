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مرأة

فوائد المريمية للتنحيف في أسبوع واحد

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:41 م
فوائد المريمية للتنحيف
فوائد المريمية للتنحيف
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حياة عبد العزيز
فوائد المريمية للتنحيف كثيرة ومتعددة، فهي واحدة من أهم الأعشاب الطبيعية التي تستخدم في الطب البديل، وتحتوي على الكثير من العناصر الضرورية للجسم، كما تعالج بعض الأمراض وتستخدم كبديل لبعض مستحضرات التجميل.

ومن خلال التقرير التالي نستعرض فوائد المريمية  للتنحيف نظرا لقدرتها الفائقة على إذابة الدهون وخسارة الوزن في أسبوع واحد.

فوائد المرمرية للتنحيف :

- تستخدم عشبة المريمية للتنحيف لاسيما لتخسيس منطقة البطن، وذلك يرجع لقدرتها الفائقة على ضبط وظيفة الجهاز الهضمي.

- كما أشارت الدراسة أن يمكن استخدام المريمية في خسارة الوزن وخاصة منطقة الخصر عن طريق تناول مشروب المريمية يوميا باستمرار.

- وتساعد المريمية على الشعور بالشبع لذلك ينصح بتناولها باستمرار وإدخالها في نظام الريجيم.

- تساعد المريمية أيضا على التخلص من السوائل الزائدة بالجسم، والتي تزيد من حجم منطقة البطن.

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طريقة عمل مشروب المريمية :
- وضع أعشاب المريمية في ماء دافئ لمدة ساعة.
- قومي بإضافة الليمون إلى الماء.
- تحلية المشروب بالعسل الأبيض بدلا من السكر.
- تقدم ساخنة أو باردة.
- تشرب على مدار اليوم.
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