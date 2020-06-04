قوي مناعتك بشرب هذه العصائر الطبيعية

يحتاج الأشخاص في هذه الفترة تناول كميات كبيرة من العصائر الطبيعية التي تساعد على تقوية المناعة وترطيب الجسم، ولاسيما مع تفشي فيروس كورونا في البلاد، وارتفاع درجات الحرارة وتعرض الجسم للجفاف.





وقدم موقع onlymyhealth مجموعة عصائر طبيعية تساعد على تعزيز الصحة، و تقوية المناعة لمقاومة الفيروسات وترطيب الجسم وتخلصه من السموم بشكل صحي وطبيعي.





عصير البنجر بالجزر:

يحتوي البنجر على نسبة عالية من فيتامين ج ومضادات الأكسدة، كما انه جيد لإزالة السموم من الجسم وتنظيم ضغط الدم والدورة الدموية، وزيادة عدد كرات الدم الحمراء في الجسم لتقوية المناعة.





طريقة التحضير:

- اخلطي الجزر المسلوق مع الليمون والبنجر المسلوق.

- قومي بضرب المكونات في الخلاط.

- تصفيه العصير جيدا.

- شرب العصير باردًا مرة يوميا.





عصير الخضروات :

ينصح خبراء التغذية بتناول كميات كبيرة من الخضروات بطريقة يوميه، كما يمكن استبدالها في وضع الطعام بتجهيزها كعصير، فشرب كوب يوميا يحميك من الالتهابات ويحافظ على نظافة البشرة ويحافظ على توازن الجسم، تتخلص أيضًا من الوزن الزائد.





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طريقة التحضير :

- سلق جميع الخضروات المفضله لديك.

- ضرب المكونات في الخلاط.

- تقديم العصير بارد.





عصير الأناناس:

يحتوي الأناناس الفيتامينات ومضادات الأكسدة والعديد من المكونات التي توفر الراحة من آلام العظام ويحد من الإصابة بالتهابات العين، ويقلل شرب هذا العصير أيضًا من خطر الإصابة بـ الربو ، يحتوي هذا العصير على خصائص مضادة للالتهابات.



