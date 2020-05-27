مرضى الربو والرئة.. هؤلاء ممنوعون من استخدام الكمامات





وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية، قد يحتاج قد يحتاج المصابون بالربو أو أمراض مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) أو التليف الكيسي ، تجنب الأقنعة أو أغطية الوجه.





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وعن السبب، أوضح الخبراء أنه يمكن للأقنعة أن تزيد من صعوبة سحب الهواء إلى الرئتين ، وتثير الربو لدى بعض المرضى وتسبب القلق ، وبالتالي تغيير أنماط التنفس.



