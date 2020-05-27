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مرأة

مرضى الربو والرئة.. هؤلاء ممنوعون من استخدام الكمامات

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:41 م
صدى البلد
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رشا عوني
بعد تفشي فيروس كورونا التاجي، وإلزام ارتداء الكمامة لمنع نقل عدوى كورونا، يقول الخبراء إن الأشخاص الذين يعانون من الربو أو أمراض الرئة الأخرى يجب ألا يرتدوا قناع الوجه " الكمامة" إذا كان من الصعب عليهم التنفس.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية، قد يحتاج المصابون بالربو أو أمراض مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) أو التليف الكيسي ، تجنب الأقنعة أو أغطية الوجه.

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وعن السبب، أوضح الخبراء أنه يمكن للأقنعة أن تزيد من صعوبة سحب الهواء إلى الرئتين ، وتثير الربو لدى بعض المرضى وتسبب القلق ، وبالتالي تغيير أنماط التنفس.

وقالت حكومة المملكة المتحدة أيضًا: "لا يجب استخدام أغطية الوجه من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين أو أولئك الذين قد يجدون صعوبة في استخدامها بشكل صحيح".
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