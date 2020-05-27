أحدث دراسة صينية: كورونا ينتقل عبر البراز

أكدت دراسة علمية جديدة، اكتشاف فيروس كورونا التاجي ، في براز المرضى الذين ماتوا بسبب المرض، مما يشير إلى أن الفيروس قد ينتشر عن طريق الفم والبراز.





الباحثون الصينيون أنهم عثروا على أجزاء من المادة الوراثية لفيروس كورونا في عينات برازية من حوالي 12 مريضًا. وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية، أكد





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وأوضح الباحثون أنه في بعض الحالات، كانت نتائج الفيروس أعلى في عينات البراز منه في عينات الجهاز التنفسي، وفقًا للفريق، بقيادة جامعة قوانغتشو الطبية.



جمع الباحثون عينات برازية من 27 مريضًا، 11 منهم كان لديهم الحمض النووي الريبي الفيروسي في عيناتهم.



