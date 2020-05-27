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مرأة

أحدث دراسة صينية: كورونا ينتقل عبر البراز

الأربعاء 27/مايو/2020 - 03:01 ص
كورونا ينتقل عبر
كورونا ينتقل عبر البراز
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رشا عوني
أكدت دراسة علمية جديدة، اكتشاف فيروس كورونا التاجي، في براز المرضى الذين ماتوا بسبب المرض، مما يشير إلى أن الفيروس قد ينتشر عن طريق الفم والبراز.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية، أكد الباحثون الصينيون أنهم عثروا على أجزاء من المادة الوراثية لفيروس كورونا في عينات برازية من حوالي 12 مريضًا. 

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وأوضح الباحثون أنه في بعض الحالات، كانت نتائج الفيروس أعلى في عينات البراز منه في عينات الجهاز التنفسي، وفقًا للفريق، بقيادة جامعة قوانغتشو الطبية.

جمع الباحثون عينات برازية من 27 مريضًا، 11 منهم كان لديهم الحمض النووي الريبي الفيروسي في عيناتهم. 

وأشار الباحثون إلى أن فيروس كورونا الجديد ينتمي إلى نفس العائلة التي ينتمي إليها مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس)، والذي كان مرتبطًا أيضًا بالانتشار عبر البراز.
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