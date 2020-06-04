تقوية المناعة بالقهوة .. 3 إضافات صحية للكافيين

اعتاد الجميع على تناول القهوة بشكل يومي، فهي صحية للقلب وتمنح الجسم النشاط و التركيز ، لكن دون الإفراط في تناولها حتى لا تصبح خطيرة على الصحة وتفقد تأثيرها ، خاصة و أن فوائد القهوة الصحية تحفزك على تناولها يوميًا باعتدال، وينصح الأطباء دومًا بالاكتفاء بـ 2 فنجان فقط على مدار اليوم .
يمكنك تجربة تقوية المناعة بالقهوة ، من خلال بعض الإضافات البسيطة أثناء إعدادها لتتضاعف فوائد القهوة وتساعد بشكل كبير على تقوية جهاز المناعة خلال فترة الحجر المنزلي، خاصة وأن القهوة تعتبر المشروب الشائع بين الجميع على مدار اليوم ، واعتاد الكثير على ضرورة تناولها في الصباح فور الاستيقاظ .
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قدم موقع Healthline طرق سريعة لجعل القهوة صحية وتساعد في رفع المناعة وهي :
1- إضافة الليمون إلى القهوة ، فبذلك تصبح مشروبا مثاليا تحمي القلب والمناعة وتطهر الكبد وتنظف الجسم من السموم .
2- إضافة القرفة إلى القهوة ، بذلك تصبح جرعة قوية من مضادات الأكسدة خاصة وأن القرفة من أقوى المشروبات التي تقوي الجسم والمناعة كذلك تساعد على حرق الدهون.
3- إضافة الجنزبيل إلى القهوة ، فهو أيضا علاج فعال للعديد من المشاكل الصحية مثل التهاب الحلق والكحة، لذا يمكنك إضافته للقهوة لتقوية جسمك ورفع المناعة .