AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تقوية المناعة بالقهوة .. 3 إضافات صحية للكافيين

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:07 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
اعتاد الجميع على تناول القهوة بشكل يومي، فهي صحية للقلب وتمنح الجسم النشاط و التركيز ، لكن دون الإفراط في تناولها حتى لا تصبح خطيرة على الصحة وتفقد تأثيرها ، خاصة و أن فوائد القهوة الصحية تحفزك على تناولها يوميًا باعتدال، وينصح الأطباء دومًا بالاكتفاء بـ 2 فنجان فقط على مدار اليوم . 

يمكنك تجربة تقوية المناعة بالقهوة ، من خلال بعض الإضافات البسيطة أثناء إعدادها لتتضاعف فوائد القهوة وتساعد بشكل كبير على تقوية جهاز المناعة خلال فترة الحجر المنزلي، خاصة وأن القهوة تعتبر المشروب الشائع بين الجميع على مدار اليوم ، واعتاد الكثير على ضرورة تناولها في الصباح فور الاستيقاظ . 

اقرأ أيضا

قدم موقع Healthline  طرق سريعة لجعل القهوة صحية وتساعد في رفع المناعة وهي : 

1- إضافة الليمون إلى القهوة ، فبذلك تصبح مشروبا مثاليا تحمي القلب والمناعة وتطهر الكبد وتنظف الجسم من السموم . 

2- إضافة القرفة إلى القهوة ، بذلك تصبح جرعة قوية من مضادات الأكسدة خاصة وأن القرفة من أقوى المشروبات التي تقوي الجسم والمناعة كذلك تساعد على حرق الدهون. 

3- إضافة الجنزبيل إلى القهوة ، فهو أيضا علاج فعال للعديد من المشاكل الصحية مثل التهاب الحلق والكحة، لذا يمكنك إضافته للقهوة لتقوية جسمك ورفع المناعة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تناولها يوميا.. 3 أسرار بالقهوة تجعلها أقوى مشروب لرفع المناعة

سر ارتباط تناول القهوة بفيروس كورونا

جربها ولن تندم.. 15 فائدة لإضافة الليمون لفنجان القهوة

فنجان بعد الإفطار.. فائدة إضافة الزنجبيل لـ القهوة

للدايت والمناعة والكبد.. فوائد مذهلة لشرب القهوة بالليمون

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماء الساخن بالليمون على الريق؟.. أعراض نقص فيتامين سي.. نوع من القهوة يقوي الجهاز المناعي

ترشيحاتنا

يحدث كارثة.. خبير بتكنولوجيا الكهرباء يحذر من ضع الهاتف على الشاحن لفترة طويلة

بيل جيتس يعلن الموعد النهائي لإنتاج أول علاج لكورونا

المفتي السابق يكشف عن خطأ شائع في التسبيح عقب الصلاة

ناشدت المواطنين عدم تخزين الأدوية.. هيئة الدواء: لا يوجد بروتوكول للوقاية من فيروس كورونا

أهم الأخبار ..قرار جديد من السيسي بشأن اتفاقية مع الكويت..اكتشاف إصابة جورج فلويد بفيروس كورونا

أكلت «أناناس مفخخ» بالمتفجرات.. قصة أنثى فيل حامل تعاطف معها العالم.. صور

AdvertisementS

السيسي: مصر مستعدة للمشاركة في التجارب السريرية بشأن لقاح كورونا

وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

هل تلغي الحكومة التعامل بالأوراق النقدية بدءًا من يوليو.. الوزراء يرد

إصابة 9 من العاملين بوزارة التعليم العالي بكورونا.. الوزير خالد عبدالغفار بصحة جيدة

العلمية للفيروسات..نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما'

العائدون من الخارج يوقعون إقرار تنفيذ العزل المنزلي 14 يوما.. مستند

الطقس غدا الجمعة.. شبورة ورياح ودرجات الحرارة تنخفض بالقاهرة لـ 33

الشرطة تطارد المتهم.. الاعتداء على مصري في الكويت

أسرة متوفي بكورونا تقتحم مستشفى ههيا..وصحة الشرقية ترد..تفاصيل

تراجعت عن قرار اعتزالي .. حسام عاشور يرد على قرار الأهلي بإلغاء تكريمه

أكلت «أناناس مفخخ» بالمتفجرات.. قصة أنثى فيل حامل تعاطف معها العالم.. صور

ناشدت المواطنين عدم تخزين الأدوية.. هيئة الدواء: لا يوجد بروتوكول للوقاية من فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة العالمية.. احرصوا على ارتداء الكمامة فى هذه الأماكن

تقوية المناعة بالقهوة .. 3 إضافات صحية للكافيين

بعد انتهاء كورونا.. 10 أشياء عليك الانتباه إليها قبل شراء سيارة مستعملة