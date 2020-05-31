تجنبها ليلاً.. إليك عدد فناجين القهوة المسموح بتناولها في اليوم





الدكتور حسام فوزي استشاري أمراض القلب والقسطرة، أكد في تصريحات لـ صدى البلد، أن القهوة صحية للقلب لكن دون الإفراط فيها.





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وأوضح أن الكمية الصحية المسموح بها على مدار اليوم، تتراوح من 2 إلى 3 فناجين قهوة فقط مع تجنب زيادة الكمية.





وأكد أنه يفضل تناول القهوة خلال النصف الأول من اليوم، أي نهارًا ، وتجنب تناولها ليلًا أو مع اقتراب موعد النوم، فقد تسبب قلقا وأرقا وصعوبة في الحصول على قسط كاف من النوم.





وأشار إلى أنه يفضل تناول القهوة بعد تناول وجبة الإفطار، وتجنب تناولها على معدة فارغة، كذلك نصح بضرورة شرب كميات وفيرة من الماء قبل وبعد القهوة.