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مرأة

تجنبها ليلاً.. إليك عدد فناجين القهوة المسموح بتناولها في اليوم

الأحد 31/مايو/2020 - 12:03 م
نسبة القهوة الصحية
نسبة القهوة الصحية باليوم
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رشا عوني
بعد انتهاء شهر رمضان، عاد البعض لتناول القهوة بشكل مفرط على مدار اليوم، ورغم فوائد القهوة الصحية ، إلا أن الإفراط فيها قد يسبب مشاكل أخرى، وكذلك تفقد تأثيرها على الجسم بعد فترة من تناولها بكثرة. 

الدكتور حسام فوزي استشاري أمراض القلب والقسطرة، أكد في تصريحات لـ صدى البلد، أن القهوة صحية للقلب لكن دون الإفراط فيها.

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وأوضح أن الكمية الصحية المسموح بها على مدار اليوم، تتراوح من 2 إلى 3 فناجين قهوة فقط مع تجنب زيادة الكمية. 

وأكد أنه يفضل تناول القهوة خلال النصف الأول من اليوم، أي نهارًا ، وتجنب تناولها ليلًا أو مع اقتراب موعد النوم، فقد تسبب قلقا وأرقا وصعوبة في الحصول على قسط كاف من النوم. 

وأشار إلى أنه يفضل تناول القهوة بعد تناول وجبة الإفطار، وتجنب تناولها على معدة فارغة، كذلك نصح بضرورة شرب كميات وفيرة من الماء قبل وبعد القهوة. 
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