قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي: نتوقع تمويلاً أوروبياً بقيمة 2.9 مليار يورو لشراء أسلحة أمريكية
عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك
وزير الاتصالات: بدء تصدير أجهزة المحمول المصرية بكميات كبيرة العام المقبل
أكل الشارع السبب.. جمال شعبان يعلن مفاجأة عن إصابة إمام عاشور بفيروس A
خبير: العالم مهدد بالركود بسبب سياسات ترامب.. والذهب الملاذ الآمن
رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025
الدوري المصري.. صافرة وفا تدير مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
أوباما يحذر من "منعطف حاسم" في أمريكا بعد مقتل تشارلي كيرك
آلاف المتظاهرين في لندن يحتجون على زيارة ترامب ومواقفه من غزة
وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية في زيارة لتعزيز الشراكة التاريخية
الأهلي يدرس فصل الإدارة التنفيذية.. ميدو يكشف التفاصيل
بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إسلام مبارك: السينما حررتني كممثلة و«أشغال شقة جدا» قدمني للجمهور المصري

أشغال شقة
أشغال شقة
عادل نصار

تحدثت الفنانة إسلام مبارك عن كواليس بدايتها مع الفن، ونجاحها الكبير الذي حققته ضمن موسم دراما رمضان الماضي 2025 في مسلسل أشغال شاقة جدًا.

قالت إسلام مبارك في لقائه المذاع على قناة صدى البلد: «أنا إسلام من السودان، أنا بدأت في السينما بتجربة (ستموت في العشرين) للمخرج أمجد أبو العلاء، هي تجربة قدمتني في ناحية مختلفة تمامًا».

وتابعت حديثها عن بدايتها الفنية: «كنت بشتغل على مدار حوالي 20 سنة دراما تلفزيونية في السودان، فالاختلاف الكبير أو النقلة بين السينما والمسرح والدراما الفارق شاسع، فحسيت فعلاً كانت نقلة مختلفة، حررتني فيما بعد كممثلة، لكن فيلم ستموت في العشرين كان النقلة النوعية اللي نقلتني عربيًا وعالميًا حتى في الإدراك واستيعابي».

وأضافت إسلام مبارك: «فحسيت السينما لها باب ثاني ومختلف أيوة نفس القصة فنون في النهاية لكن الفرق بينه وبين الدراما كبير، بينه وبين المسرح كبير، والشغف داخلي كممثلة أصبح أكبر وأضخم، وأول تجاربي المفترض تكون في مصر سيرة أهل الضي».

وفيما يخص كواليس مشاركتها في مسلسل أشغال شقة جدًا ضمن موسم دراما رمضان 2025 الماضي، علقت قائلة: «أشغال شقة هو توفيق من رب العالمين في المقام الأول، وشخصية مدينة في مسلسل أشغال شقة هي اللي قدمتني حرفيًا للمشاهد المصري».

وقالت إسلام مبارك أيضًا: «يمكن لأننا وقفنا في السينما 30 سنة في السودان، بالنسبة لي فيلم ستموت في العشرين كان أول تجربة سينمائية، ما كنت بعرف يعني إيه سينما أصلًا، كنا في كي جي 1 سينما يعني، لكن أثناء التجربة حصلت أحداث كثيرة، وما كنت متخيلة هيعمل لنا النقلة الكبيرة».

وعن ردود الأفعال التي تلقتها بعد نجاح شخصية مدينة من نيجيريا بمسلسل أشغال شقة جدًا، قالت: «قاعدة في شقتي مش فاهمة اللي بيحصل في الدنيا برا خالص».

وأضافت إسلام مبارك: «كانت الحلقة الأولى ونزلت كأي أم عادية تجيب حاجات السحور، وتفاجأت بزخم (مدينة من نيجيريا)، واتخضيت وكنت هجري لأنه نسيت مدينة من نيجيريا لأن التصوير خلص منذ فترة، وأصبحت في مشروع تاني».

واختتمت: «وبتعامل مع الأحداث ببساطة وطالعة أنا وابني الكبير عشان نجيب حاجاتنا، ففيه مدينة من نيجيريا، واتخضيت حرفيًا كما غمرتني المحبة، وأعتقد الممثل إذا عايز يحس أنه ناجح يشوف الجمهور، وأنا حبيت إحساس الأطفال بي جدًا».

إسلام مبارك صدى البلد الفنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

لاعبو الأهلي

الأهلى يستعين بشيخ لتلاوة القرآن بغرفة الملابس قبل مباراة سيراميكا

ترشيحاتنا

المصري

بعد الفوز على المحلة.. راحة سلبية ليوم واحد للاعبي المصري

الزمالك

لا يعيش أفضل حالاته.. نادر السيد ينتقد أداء الزمالك رغم النتائج الجيدة

الاهلي

عبدالقادر يدخل حسابات عماد النحاس لمباراة سيراميكا كليوباترا.. والشحات بديلًا لزيزو

بالصور

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

الرنجة
الرنجة
الرنجة

قبل بداية العام الدراسي.. ضبط 7 أطنان لانشون وأدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية بـ بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد