ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نقص هذا الفيتامين يسبب زيادة الوزن وسرطان القولون .. تعرف عليه

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:02 م
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
عندما تعرض بشرتك للشمس، يبدأ جسمك في إنتاج فيتامين د ، المعروف أيضًا باسم فيتامين أشعة الشمس، حيث يلعب دورًا مهمًا جدًا في الأداء السليم للعديد من أعضاء وأنسجة الجسم.

 إليك الأعراض الأكثر شيوعًا لنقص "فيتامين الشمس" ومظاهرها وفقا لموقع برايت سايد 

عظام ضعيفة
 يؤدي نقص "فيتامين أشعة الشمس" إلى انخفاض امتصاص الكالسيوم ، ونتيجة لذلك ، ضعف بنية العظام. من المهم جدًا الحفاظ على جرعة كافية من فيتامين د في جسمك. المصادر الرئيسية لفيتامين د هي ضوء الشمس والنظام الغذائي الصحي والمكملات الغذائية.


تشوهات القدم

نظرًا لأن فيتامين د يسهل امتصاص الفوسفات والكالسيوم من خلال الهضم ، فقد يكون مفيدًا جدًا في التعامل مع المشكلات المتعلقة بالعظام. يؤدي نقص الكالسيوم في العظام إلى تغيرات في بنية العظام وتشوهها.

يمكن أن تساعد زيادة تناول فيتامين د على شكل مكملات أو عن طريق تعريض نفسك لأشعة الشمس في الحفاظ على مستوى مناسب من الكالسيوم في عظامهم وخلاياهم.

سرطان قولوني مستقيمي

أظهرت الدراسات أن قلة التعرض لأشعة الشمس وبالتالي نقص فيتامين د في الخلايا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى  الإصابة بسرطان القولون والمستقيم . تحدد مستويات فيتامين د بقاء الخلايا السرطانية ونموها. ترتبط المستويات الكافية من فيتامين د بتحسين البقاء على قيد الحياة بشكل عام لمرضى سرطان القولون 

كآبة
تلعب الشمس دورًا مهمًا للغاية في رسم الابتسامة على وجهك لأن قلة الضوء قاتل حقيقي للمزاج. 

مشاكل بشرة
نظرًا لأن الصدفية هي خلل في جهاز المناعة ، يمكن لفيتامين د أن يغير التوازن بطريقة إيجابية. التعرض للأشعة فوق البنفسجية-B يمكن أن يكون وسيلة فعالة لعلاج الصدفية ، حب الشباب ، ومشاكل الجلد الأخرى.

لست مضطرًا إلى أخذ حمام شمسي للحصول على ما يكفي من فيتامين د. ومع ذلك ، يجب أن تكون حذرًا وحاول ألا تفرط في التعرض للأشعة فوق البنفسجية لأن هناك خطرًا متزايدًا للإصابة بسرطان  الجلد بين مرضى الصدفية.

زيادة الوزن
يمكن أن يساهم ضعف العضلات وآلام العظام والتشوه في زيادة الوزن ويعمل فيتامين د وهرمون اللبتين معًا للتحكم في وزن الجسم. يرسل اللبتين ، المنتج في الخلايا الدهنية ، إشارات إلى الدماغ لإعلام الشخص بأنه ممتلئ. يساعد فيتامين د في وصول هذه الإشارات إلى الدماغ .

يمكنك الحصول على فيتامين د من التعرض لأشعة الشمس وعن طريق  الحفاظ على نظام غذائي صحي. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسباب وأعراض نقص فيتامين د.. وأهم المخاطر التى تهددك بسببه

22 فائدة غير متوقعة للبازلاء

لتقليل أعراض نقص فيتامين د.. دراسة تنصح بتناول هذه الأطعمة

لين العظام.. دراسة تكشف أهمية فيتامين د في حياتنا

لا غنى عن الشمس.. هل يقلل فيتامين د الإصابة بالسرطان؟

كيفية الحصول على فيتامين ( د ) بأمان من الشمس.. دراسة توضح

ترشيحاتنا

الكويت تكشف موعد الانتهاء من تطعيم مواطنيها بقاح كورونا

هل تجب المضمضة إذا أكلت قبل الصلاة ؟ أمين الفتوى يرد

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي

عاجل.. إغلاق دور السينما ومنع الحفلات وخفض طاقة المطاعم في أبو ظبي

بملابس كاجوال .. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بعد مقتل عريسها بـ7 رصاصات.. عروس أرملة في ليلة زفافها والقاتل مفاجأة | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها

في عيد ميلاددها.. 15 صورة تبرز جمال وأناقة نادين نسيب نجيم

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي