هل يمكن لفيتامين د أن يحميك من كوفيد 19

لا يعد فيتامين د مهمًا فقط لصحة العظام والعضلات ، ولكنه يلعب دورًا مهمًا في الاستجابة المناعية للجسم. دفع هذا العلماء إلى التساؤل عما إذا كانت جرعة يومية من مكملات أشعة الشمس يمكن أن تساعد في درء فيروس كورونا - لكن العلاقة بين فيتامين د و COVID-19 لم يتم فهمها بعد.





بينما مستويات منخفضة من فيتامين D تم تحديدها في الناس الذين يعانون من نتائج وخيمة من COVID-19، والمعهد الوطني للـ " نيس "، ليس هناك أي دليل لتأكيد العلاقة السببية حيث لم يحدد الباحثون بعد ما إذا كان فيتامين د يمكن أن يقلل من خطر العدوى أو يخفف من شدة المرض... إذن ما الحقائق التى نعرفها حاليًا عن فيتامين د و COVID-19 ؟





إليك اهم ما توصل اليه العليماء عن علاقة فيروس كورونا بـ فيتامين د وفقا لما ذكره موقع " netdoctor " من خلال حديث تم اجراؤه مؤخرا مع البروفيسور أدريان مارتينو ، الأستاذ السريري لعدوى الجهاز التنفسي والمناعة في جامعة كوين ماري بلندن ، والبروفيسور نافيد ستار ، أستاذ الطب الأيضي في جامعة جلاسكو ، والدكتورة ديبورا شومارك ، باحث مشارك أول (النمذجة الجزيئية الحيوية) في جامعة بريستول ، وأخصائية التغذية السريرية سوزي سوير :





كيف يؤثر فيتامين د على صحة المناعة؟

فيتامين د ضروري لنظام المناعة الصحي ، والذي يصف الشبكة المعقدة من الخلايا والبروتينات التي تعمل معًا للدفاع عن جسمك ضد العدوى والأمراض، يتكون من استجابات "فطرية" و "تكيفية" ، ويعمل فيتامين د على كليهما.





المناعة الفطرية هي خط دفاعك الأول ضد الميكروبات الأجنبية، إنه سريع المفعول وغير محدد - والغرض الرئيسي منه هو منع انتشار الميكروب على الفور، تتراكم المناعة التكيفية بمرور الوقت ، حيث "يتذكر" جهازك المناعي الميكروبات التي يدمرها، يحمي الجسم ويشفيه عندما يفشل جهاز المناعة الفطري.





لا يعد فيتامين د ضروريًا لتنشيط دفاعات الجهاز المناعي فحسب ، بل إنه يعزز أيضًا وظيفة الخلايا المناعية ، مثل الخلايا التائية والبلاعم ، بينما يخفف الالتهاب، قد يبدو من غير المستغرب أن يكون نقص فيتامين د مرتبطًا بزيادة القابلية للإصابة بالعدوى والأمراض والاضطرابات المرتبطة بالمناعة، ومع ذلك فإن النظر إلى فيتامين د وحده قد لا يروي القصة كاملة.





المرض هو الذي يسبب انخفاض فيتامين د ، بدلًا من أن نقص فيتامين د هو الذي يسبب المرض

يقول البروفيسور ستار: "تتأثر مستويات فيتامين د في الدم بالعديد من العوامل". المستويات المنخفضة شائعة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ، والذين يدخنون ، والذين هم أقل نشاطًا بدنيًا ، والذين يخرجون في الهواء الطلق بشكل أقل ، والذين يتبعون نظامًا غذائيًا فقيرًا ... وكل هذه الأشياء تؤدي إلى العديد من الأمراض الشائعة، لذلك قد يكون انخفاض فيتامين (د) انعكاسًا لعوامل أخرى من نوع نمط الحياة.





ما هو أكثر من ذلك ، فيتامين د هو مفاعل سلبي في المرحلة الحادة، هذا يعني أن مستوياتك تنخفض استجابةً للالتهاب أو العدوى، يتابع البروفيسور عبد الستار أن الكثير من الناس يعانون من الالتهاب قبل أن يصابوا بالمرض، قد يتسبب هذا في انخفاض فيتامين د - لذا فهو المرض الذي يتسبب في انخفاض فيتامين د ، بدلًا من انخفاض فيتامين د الذي يسبب المرض.





هذا لا يعني أن فيتامين د ليس مهمًا. "إذا كانت مستويات منخفضة حقا، بعض الناس الحصول على انخفاض الكالسيوم و أمراض العظام ، ويقول البروفيسور عبد الستار. 'نحن نعرف ذلك. لكن الطريقة الوحيدة التي تعرف بها أن فيتامين د وثيق الصلة بالأمراض المزمنة هي إجراء تجارب عشوائية. يقول إن الدراسات الكبيرة التي تبحث في تأثيرات مكملات فيتامين د على قصور القلب والسكري والسرطان لم تجد أي آثار وقائية.





ويضيف البروفيسور ستار: "لكن في كل هذه الظروف ، ترتبط المستويات المنخفضة من فيتامين د بمخاطر أعلى"، "ولكن تذكر، والسمنة هي أكثر شيوعا من نسبة منخفضة من فيتامين D كما التنبؤية من مرض السكري ، أمراض القلب وفشل القلب، وكذلك مستويات النشاط المنخفضة والتدخين والنظام الغذائي السيئ، وهذه العوامل هي التي من المحتمل أن تسبب الأمراض بالإضافة إلى التسبب في انخفاض فيتامين د.





أحد المجالات التي قد تكون فيها مستويات فيتامين د مفيدة هي التهابات الجهاز التنفسي الحادة، في تحليل تلوي لـ 40 دراسة أجرتها جامعة كوين ماري في عام 2017 ، قللت مكملات فيتامين د من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي الحادة بين جميع المشاركين - وكانت فعالة بشكل خاص في أولئك الذين يعانون من نقص شديد، ومع ذلك في وقت كتابة هذا التقرير ، هناك القليل من الأدلة على استخدام مكملات فيتامين د للوقاية من COVID-19 أو علاجه.





فيتامين د COVID-19

ارتبطت المستويات المنخفضة من فيتامين د بمضاعفات خطيرة لـ COVID-19 يقول البروفيسور مارتينو: `` هناك عدد من الدراسات التي تربط مستويات فيتامين د المنخفضة بزيادة خطر الإصابة بعدوى السارس- CoV-2 ، وكذلك زيادة خطر الإصابة بالحدة، وبعبارة أخرى ، إذا كنت تعاني من نقص فيتامين د ، وحصلت على SARS-CoV-2 ، فمن المرجح أن ينتهي بك الأمر في المستشفى، ومع ذلك هذا لا يثبت وجود علاقة السبب والنتيجة.





تنص إرشادات NICE على أنه `` لا يمكن تأكيد السببية لأن العديد من عوامل الخطر لنتائج COVID-19 الشديدة هي نفس عوامل الخطر لحالة انخفاض فيتامين D ''. فيتامين د هو متفاعل سلبي في المرحلة الحادة ، مما يعني أن تركيزه في المصل ينخفض ​​أثناء الاستجابة الالتهابية الجهازية ، والتي قد تحدث أثناء مرض COVID-19 الحاد، لذلك من الصعب معرفة ما إذا كانت حالة فيتامين د المنخفضة تؤدي إلى نتائج أسوأ أو العكس.





الطريقة الوحيدة لتحديد الآثار الحقيقية لمكملات فيتامين د على COVID-19 هي من خلال تجربة سريرية عشوائية، يجري البروفيسور مارتينو والفريق الأوسع في جامعة كوين ماري حاليًا مثل هذه الدراسة للتحقق مما إذا كان تناول فيتامين د يمكن أن يحمي الناس من COVID-19، تم إعطاء أكثر من 6200 مشارك بمستويات منخفضة من فيتامين د في دمائهم إمدادًا لمدة ستة أشهر من 800 أو 3200 وحدة دولية من فيتامين د لتناولها يوميًا.





يتتبع الباحثون حدوث التهابات الجهاز التنفسي الحادة لدى المشاركين - بما في ذلك COVID-19 - لتحديد ما إذا كان للمكملات أي تأثير على مخاطر وشدة العدوى، سيتم جمع البيانات المؤقتة الأولى في مارس ، ومن المقرر أن تنتهي الدراسة بين مايو ويونيو ، على الرغم من أن الفريق يتطلع إلى تمديدها لفحص تأثيرات فيتامين د على استجابة اللقاح.









عوامل الخطر لنقص فيتامين د

تتعرض مجموعات معينة لخطر الإصابة بنقص فيتامين د أكثر من غيرها. تشمل أربعة عوامل الخطر الأكثر شيوعًا ما يلي:





نظامك الغذائي

في حين أن المصدر الأكثر فعالية لفيتامين د يتم إنتاجه من خلال تعرض الجلد العاري لأشعة الشمس ، فإن " المدخول الغذائي يعوض النقص ، خاصة خلال أشهر الشتاء في نصف الكرة الشمالي" ، كما يقول الدكتور شومارك، "الحرمان الاجتماعي يعني أن الأشخاص الذين يعتمدون بانتظام على بنوك الطعام قد يكون لديهم عدد أقل من المواد الغذائية الطازجة في نظامهم الغذائي."





قلة ضوء الشمس

يقول الدكتور شومارك إن نقص فيتامين د أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يقضون وقتًا قصيرًا في الهواء الطلق، من المحتمل أن يشمل هذا العديد من العجزة ، الذين من المرجح أيضًا أن يقيموا في دور الرعاية، لسوء الحظ تصبح بشرتك أقل فعالية في تحويل ضوء الشمس إلى فيتامين د مع تقدمك في العمر.





لون بشرتك

يقلل الميلانين من صبغة الجلد الطبيعية من قدرة بشرتك على إنتاج فيتامين د من أشعة الشمس. يقول الدكتور Shoemark: "يحتاج أفراد مجتمع BAME (السود والآسيوي والأقليات العرقية) إلى أوقات تعرض أطول لأشعة الشمس لإنتاج مستويات فيتامين (د) التي يحتاجون إليها.





وزنك

فيتامين د قابل للذوبان في الدهون ، مما يعني أنه يتم تخزينه في الدهون. يقول الدكتور شومارك: "السمنة تزيد من خطر نقص فيتامين د لأن الأنسجة الدهنية تحبس فيتامين د القابل للذوبان في الدهون ، مما يقلل من توافره".





الخط السفلي

توصي المبادئ التوجيهية الجميع في المملكة المتحدة بتناول 10 ميكروغرام (400 وحدة دولية) من فيتامين د يوميًا بين أكتوبر وأوائل مارس من أجل حماية صحة العظام والعضلات. تستند هذه النصيحة على مستويات فيتامين د في الدم ، والتي تنخفض في الشتاء وترتفع في الصيف. يقول البروفيسور مارتينو: "إلى أن نحصل على دليل على أن المزيد أفضل ، لا أعتقد أنه من المنطقي أن نقول إن على الناس أن يأخذوا أكثر من ذلك".





إذا كنت تتناول مكمل فيتامين د ، تعامل معه كإجراء وقائي إضافي. يقول البروفيسور ستار: "ما يقلقني هو أن الناس بدأوا في تناول فيتامين (د) ويحتمل أن يحصلوا على تطمينات خاطئة -" هذا يحميني ، وبالتالي سأستمر في سوء التصرف ". لا نعرف ذلك. أنت بحاجة إلى التجارب العشوائية للإبلاغ عنها قبل أن نتمكن من قول نعم أو لا.





توصي الإرشادات الجميع في المملكة المتحدة بتناول 10 ميكروغرام (400 وحدة دولية) من فيتامين د يوميًا بين أكتوبر وأوائل مارس.





حتى ذلك الحين ، استمر في اتخاذ الخطوات لحماية نفسك والآخرين من COVID-19 : ارتدِ قناع وجه ، وتجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص لا تعيش معه ، واغسل يديك بانتظام، حافظ على نمط حياة صحي ، وحاول أن تكون نشطًا قدر الإمكان ضمن قيود الإرشادات الحكومية ، وراقب وزنك ، "لأن الوزن الزائد هو بالتأكيد عامل خطر سببي" ، كما يقول الأستاذ عبد الستار.



يقول: "هذه الأشياء لديها أدلة أفضل بكثير لحمايتك ، لأنها تحمي من الأمراض المزمنة". وإذا أصبت بـ COVID عندما تكون مصابًا بمرض مزمن ، فمن المرجح أن تستسلم. إذا أصبت بـ COVID عند زيادة الوزن ، فمن المرجح أن تصاب بمرض شديد. إنها حقيقية وقائمة على الأدلة. الباقي للجنيات في الوقت الحالي.





