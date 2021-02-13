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ديني

تطبقا لقرار رئيس الوزراء.. تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني بجامعة الأزهر إلى 27 فبراير

السبت 13/فبراير/2021 - 10:15 م
المحرصاوي
المحرصاوي
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محمود ضاحي
أوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر برئاسة  الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة، أنه في ضوء قرارات اللجنة العليا  لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في اجتماعها مساء اليوم السبت ١٣ من فبراير ٢٠٢١م برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فقد  تقرر  الآتي:

-مد أجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يستأنف الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم يوم السبت الموافق ٢٧ من فبراير ٢٠٢١م بنظام التعليم الهجين الذي  اعتمد منذ بدء العام الدراسي الجاري.

  وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه تقرر استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول مع عودة الدراسة طبقًا للجداول التي ستعلنها كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، كما تقرر إجراء الامتحانات بالكليات وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة، مع مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

واوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن مجلس الجامعة سوف يناقش البرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لجميع التخصصات العلمية.

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