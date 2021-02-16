التعب النفسي وتأثيره على الجسم.. وأعراضه ونتائجه

يعتبر الإجهاد النفسي هو رد فعل الجسم على المواقف الضارة سواء كانت حقيقية أو متصورة، ويتسبب التعب النفسي وتأثيره على الجسم في انه يحدث تفاعل كيميائي في جسمك، يسمح لك بالتصرف بطريقة تمنع الإصابة، يُعرف رد الفعل هذا باسم "القتال أو الهروب" ، أو الاستجابة للضغط. أثناء الاستجابة للضغط، يرتفع معدل ضربات القلب، وتسارع التنفس، وتقلص العضلات، وارتفاع ضغط الدم، وفيما يلي سنقوم بذكر التعب النفسي وتأثيره على الجسم .





هل المرض النفسي يسبب آلام في الجسم





يعتبر الإجهاد هو السبب الرئيسي في حدوث المرض النفسي ، ولكن يبقى السؤال هل المرض النفسي يسبب آلام في الجسم، والإجابة هنا ان التعرض للإجهاد المزمنة وطويل الأمد يمكن ان يتسبب في أضرار وخيمة للجسم والالام شديدة.

يمكن أن يؤثر المرض النفسي على جميع جوانب حياتك، بما في ذلك عواطفك وسلوكياتك وقدرتك على التفكير و صحتك الجسدية، ولا يوجد جزء من الجسم محصن من المرض النفسي مسببا فيه آلام في الجسم.

ولكن نظرًا لأن الناس يتعاملون مع التوتر بشكل مختلف، يمكن أن تختلف أعراض المرض النفسي والإجهاد الناتج عنه؛ حيث يمكن أن تكون الأعراض غامضة وقد تكون مماثلة لتلك التي تسببها حالات طبية.

ويمكن ان تتشابه أعراض المرض النفسي وآلام في الجسم ببعض الأعراض التي تصيبنا عن الإصابة بالأمراض، لذلك من المهم مناقشتها مع طبيبك. قد تواجه أيًا من أعراض التوتر التالية، ومن أهمها:





1- ارتفاع معدل ضربات القلب.





2- تسارع التنفس .





3- تقلص العضلات .





4- ارتفاع ضغط الدم .





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أعراض الضغط النفسي الحاد





وقد تتجزأ أعراض الضغط النفسي الحاد من شخص لآخر، ولكل مرحلة قد يختلف فيها أعراض الضغط النفسي، ففي البداية قد تكون غير ملحوظة، ولكن فيما بعد قد تظهر على هيئة مشاكل لا يستطيع الشخص تخطيها.





ولكي تعرف أعراض الضغط النفسي الحاد، عليك بمعرفة ما يمر به الشخص في كل مرحلة من اعراض ليصل إلى الأعراض الحادة؛ حيث ان غالبًا ما لا نعرف أننا نتعرض للتوتر حتى نصل إلى نقطة الانهيار، وتشمل أعراض الضغط النفسي ما يلي بحسب كل مرحلة :





وعن أعراض الضغط النفسي في البداية فقد تبدأ في أن تصبح سريع الانفعال والإحباط وتقلب المزاج، الشعور بالإرهاق ، كأنك تفقد السيطرة أو تحتاج إلى السيطرة، وتواجه صعوبة في الاسترخاء وتهدئة عقلك، والشعور بالسوء تجاه نفسك (تدني احترام الذات) ، والوحدة ، وعدم القيمة ، والاكتئاب، وتجنب الآخرين .





والعاطفية وفي سلوكيات المريض وقدرته على التفكير و صحتك الجسدية، ولا يوجد جزء من الجسم محصن من المرض النفسي مسببا فيه الأعراض ، ومن أبرز هذه الأعراض : ويتسبب أعراض الضغط النفسي الحاد في بعض الأعراض الجسدية 1- الشعور بـ طاقة منخفضة.

2- الصداع.

3- اضطراب في المعدة ، بما في ذلك الإسهال ، والإمساك ، والغثيان.

4- أوجاع و الالام وتوتر العضلات.

5- آلام في الصدر وسرعة ضربات القلب.

6- الأرق.

7- كثرة الإصابة بنزلات البرد والالتهابات.

8- فقدان الرغبة الجنسية.



9- الإحساس بطنين في الأذن.

10- برودة أو تعرق في اليدين والقدمين.

11-جفاف الفم وصعوبة في البلع.

12- ثني الفك وطحن الأسنان.





تصرفات المريض النفسي





قد يقوم المريض النفسي ببعض التصرفات التي تكشف بأنه مريض نفسي؛ وبخلاف ما يشعر به المريض النفسي من اعراض جسدية كـ تسارع ضربات القلب ، وتسارع الأنفاس، فقد تظهر بعض تصرفات على المريض النفسي عند ملاحظها علينا مساعدة هذا الشخص وحدثه على الذهاب إلى الطبيب يقدم له المساعدة التي يحتاجها.

ويؤثر الضغط النفسي على الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية أثناء الاستجابة للضغط ، ويجعل المريض النفسي يتنفس بشكل أسرع في محاولة لتوزيع الدم الغني بالأكسجين بسرعة في جسمك.

وتحت الضغط النفسي يشعر المريض النفسي ، بأن قلبه يضخ الدم بشكل أسرع. تتسبب هرمونات الإجهاد في انقباض الأوعية الدموية وتحويل المزيد من الأكسجين إلى عضلاتك حتى يكون لديك المزيد من القوة لاتخاذ الإجراءات. لكن هذا أيضًا يرفع ضغط الدم.

ونتيجة لذلك ، فإن الإجهاد المتكرر أو الضغط النفسي الحاد قد سيجعل قلبك يعمل بجد لفترة طويلة جدًا. عندما يرتفع ضغط الدم لديك ، تزداد أيضًا مخاطر إصابتك بسكتة دماغية أو نوبة قلبية ، ولكن بالنسبة للعلامات وتصرفات المريض النفسي والتي يمكن ان تكون محفوظة للجميع فقد تشمل:



القلق المستمر الأفكار المتسارعة النسيان والفوضى عدم القدرة على التركيز حكم ضعيف التشاؤم أو رؤية الجانب السلبي فقط تغيرات في الشهية - إما عدم الأكل أو الأكل بكثرة المماطلة وتجنب المسؤوليات زيادة تعاطي الكحول أو المخدرات أو السجائر إظهار المزيد من السلوكيات العصبية ، مثل قضم الأظافر ، والتململ ، والسرعة





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أعراض الضغط النفسي الجسدية





يعتبر الإجهاد هو السبب الرئيسي في حدوث المرض النفسي ، وهناك دلائل على أعراض الضغط النفسي الجسدية؛ حيث ان الإجهاد المزمن وطويل الأمد يمكن ان يتسبب في أضرار وخيمة للجسم والالام شديدة.

يمكن أن يؤثر المرض النفسي على جميع جوانب حياتك، بما في ذلك عواطفك وسلوكياتك وقدرتك على التفكير و صحتك الجسدية، ولا يوجد جزء من الجسم محصن من المرض النفسي مسببا فيه آلام في الجسم.

ولكن نظرًا لأن الناس يتعاملون مع التوتر بشكل مختلف، يمكن أن تختلف أعراض الضغط النفسي الجسدية؛ حيث يمكن أن تكون الأعراض غامضة وقد تكون مماثلة لتلك التي تسببها حالات مرضية.

ويمكن ان تتشابه أعراض الضغط النفسي الجسدية ببعض الأعراض التي تصيبنا عن الإصابة بالأمراض، لذلك من المهم مناقشتها مع طبيبك. قد تواجه أيًا من أعراض الضغط النفسي الجسدية التالية، ومن أهمها:

1- ارتفاع معدل ضربات القلب.

2- تسارع التنفس .

3- تقلص العضلات .

4- ارتفاع ضغط الدم .





5- الصداع.

6- اضطراب في المعدة ، بما في ذلك الإسهال ، والإمساك ، والغثيان.

7- الأرق.

8- كثرة الإصابة بنزلات البرد والالتهابات.

9- الإحساس بطنين في الأذن.

10- برودة أو تعرق في اليدين والقدمين.

11-جفاف الفم وصعوبة في البلع.





أعراض التوتر العصبي الجسدية





تلاحظ أعراض التوتر العصبي عند التعرض للإجهاد الشديد، وقد نشعر بالتوتر في الأوقات. وعلى الرغم من أن القليل من التوتر أمر جيد - فبعض التوتر مفيد بالفعل، إلا أن الكثير من التوتر يمكن أن يرهقك ويجعلك مريضًا عقليًا وجسديًا.

الخطوة الأولى للسيطرة على التوتر هي معرفة أعراض التوتر العصبي الجسدية والنفسية. لكن التعرف على أعراض التوتر قد يكون أصعب مما تعتقد؛ حيث ان معظمنا معتاد على الشعور بالتوتر ، وغالبًا ما لا نعرف أننا نتعرض للتوتر حتى نصل إلى نقطة الانهيار.





يمكن أن يؤثر التوتر العصبي على جميع جوانب حياتك، بما في ذلك عواطفك وسلوكياتك وقدرتك على التفكير و صحتك الجسدية، ولا يوجد جزء من الجسم محصن من المرض النفسي مسببا فيه آلام في الجسم.

ولكن نظرًا لأن الناس يتعاملون مع التوتر بشكل مختلف، يمكن أن تختلف أعراض التوتر العصبي الجسدي من شخص لأخر، لذلك من المهم مناقشتها مع طبيبك. قد تواجه أيًا من أعراض التوتر العصبي الجسدية، ومن أبرزها :

1- ارتفاع معدل ضربات القلب.

2- تسارع التنفس .

3- تقلص العضلات .

4- ارتفاع ضغط الدم .

5- الصداع.

6- اضطراب في المعدة ، بما في ذلك الإسهال ، والإمساك ، والغثيان.

7- الأرق.

8- كثرة الإصابة بنزلات البرد والالتهابات.

9- الإحساس بطنين في الأذن.

10- برودة أو تعرق في اليدين والقدمين.

11-جفاف الفم وصعوبة في البلع.





12- ثني الفك وطحن الأسنان.

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نتائج الضغط النفسي





والتعرض لبعض التوتر بين الحين والآخر ليس شيئًا يدعو للقلق. ومع ذلك ، يمكن أن يتسبب نتائج الضغط النفسي والإجهاد المزمن المستمر إلى تفاقم العديد من المشكلات الصحية الخطيرة ، مما يجعلك في حاجة للمساعدة للتخلص من الشعور بالتوتر والتخلص من نتائج الضغط النفسي.

ويعتبر الضغط النفسي والإجهاد هو جزء من الحياة. ما يهم هو كيفية التعامل معها، وأفضل شيء يمكنك القيام به لمنع نتائج الضغط النفسي والإجهاد الزائد والعواقب الصحية التي تأتي معه هو معرفة أعراض التوتر لديك.

إذا شعرت أنت أو أحد أفراد أسرتك بالإرهاق بـ الضغط النفس ، فتحدث إلى طبيبك. يمكن أن تكون العديد من أعراض الإجهاد أيضًا علامات لمشاكل صحية أخرى.

يمكن لطبيبك تقييم أغراضك واستبعاد الحالات الأخرى يساعدك في التغلب على نتائج الضغط النفسي . إذا كان الضغط يقع على عاتقك ، يمكن لطبيبك أن يوصي بمعالج أو مستشار لمساعدتك في التعامل مع التوتر بشكل أفضل.





ومن أبرز نتائج الضغط النفسي والتعرض له عى المدى الطويل، دون اللجوء إلى مساعدة طبية يمكن ان في مشاكل الصحة النفسية، مثل : الاكتئاب ، والقلق ، واضطرابات الشخصية، بالإضافة إلى بعض المشاكل الجسدية كـ أمراض القلب والشرايين ، وفيما يلي سنقوم بذكر ابرز نتائج الضغط النفسي بما في ذلك :





أمراض القلب

ارتفاع ضغط الدم

النوبات القلبية

السكتة الدماغية