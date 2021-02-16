ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس حزب التجمع ناعيا البدري فرغلي: وضع وطنيته فوق أي اعتبار.. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:15 م
البدري فرغلي
البدري فرغلي
Advertisements
هاني حسين
نعى سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، الذي وافته المنية أمس.

وقال سيد عبد العال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "البدري فرغلي كان ابنًا من أبناء الشعب المخلص لوطنه، وكان يضع وطنيته فوق أي اعتبار شخصي وحزبي".

وأضاف سيد عبد العال "البدري فرغلي نموذج في النضال السياسي بعد حرب 67".

وتابع سيد عبد العال "البدري فرغلي كان يهتم بوحدة وسلامة الوطن، وأسس اتحاد المعاشات للدفاع عن حقوق ما يقرب من 10 ملايين مواطن، واستطاع أن يحصل على العلاوات الخمس المتأخرة لأصحاب المعاشات".

وتُوفي أمس البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، عضو مجلس الشعب السابق، عن محافظة بورسعيد، وهو الخبر الذي حزن له كثيرون خاصة أصحاب المعاشات؛ بعد ما خاضه الراحل من معارك لصالحهم آخرها وأبرزها ضم العلاوات الخمس.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المفوضين تنتهى من دعوى الخمس علاوات.. والمحكمة تحدد ١٤ يناير للنظر

11 فبراير نظر دعوى تفسير حكم العلاوات لأصحاب المعاشات

تأجيل نظر دعوى تفسير حكم العلاوات لأصحاب المعاشات إلى 11 مارس

وفاة البدري فرغلي البرلماني السابق ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات

"المصريين الأحرار" ناعيًا البدري فرغلي: تبنى حقوق المعاشات ودافع عن العمال

حمل همومهم واسترد حقوقهم.. ماذا قدم البدري فرغلي لأصحاب المعاشات؟

ترشيحاتنا

شايف خنزير.. والد ضحية سفاح الجيزة لـ صدى البلد: لو وقع في إيدي كنت قتلته |فيديو

بعد السقوط أمام صن داونز.. تدخل عاجل من تركي آل الشيخ لإنقاذ الهلال

زغروطة يا حبايب.. خطوبة الفنان محمد علي رزق.. شاهد

بالجلد الأسود.. سمية الخشاب تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

طلب غريب لـ نبيل الحلفاوي من موسيماني قبل مواجهة الأهلي والمريخ

3 قارات وكوكب.. «الأهلي» حول العالم في 14 يوما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفرو الأسود.. رشا مهدي تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرة الصحة والمرأة .. هاني الناظر يشدد على ارتداء الكمامة لسبب غير كورونا .. وسعر إطلالة درة في عيد الحب

بألوان الباستيل.. ريهام أيمن تتألق بالكاجوال على إنستجرام