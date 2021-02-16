رئيس حزب التجمع ناعيا البدري فرغلي: وضع وطنيته فوق أي اعتبار.. فيديو

نعى سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، البدري فرغلي ، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، الذي وافته المنية أمس.





وقال سيد عبد العال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "البدري فرغلي كان ابنًا من أبناء الشعب المخلص لوطنه، وكان يضع وطنيته فوق أي اعتبار شخصي وحزبي".





وأضاف سيد عبد العال "البدري فرغلي نموذج في النضال السياسي بعد حرب 67".





وتابع سيد عبد العال "البدري فرغلي كان يهتم بوحدة وسلامة الوطن، وأسس اتحاد المعاشات للدفاع عن حقوق ما يقرب من 10 ملايين مواطن، واستطاع أن يحصل على العلاوات الخمس المتأخرة لأصحاب المعاشات".





وتُوفي أمس البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، عضو مجلس الشعب السابق، عن محافظة بورسعيد، وهو الخبر الذي حزن له كثيرون خاصة أصحاب المعاشات؛ بعد ما خاضه الراحل من معارك لصالحهم آخرها وأبرزها ضم العلاوات الخمس.



